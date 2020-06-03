Троица 2020 в Украине: традиции праздника, когда и сколько будем отдыхать

Зеленые праздники в этом году будем отмечать в начале июня. Благодаря Троице украинцы получат дополнительный выходной.

Троица – большой христианский праздник, который чтит Пресвятую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. В народе его еще называют Зеленые праздники.

Когда Троица в 2020 году

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Троица тесно связана с Пасхой, и дата ее празднования зависит от даты праздника Светлого Христова Воскресения. Православная Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи. Отсюда и еще одно название праздника – Пятидесятница.

Православную Пасху в 2020 году отмечали 19 апреля, поэтому праздник Троицы у христиан восточного обряда приходится на воскресенье, 7 июня. Что касается христиан западного обряда, то день Святой Троицы в этом году они тоже будут праздновать 7 июня. Это один из редких случаев, когда даты праздников у католиков и православных совпадают.

Выходные на Троицу в Украине

В Украине этот церковный праздник является официальным выходным днем. Поскольку праздничный день приходится на воскресенье, то выходной автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.

Традиции празднования Троицы

Троица – праздник возрождения жизни. По случаю Троицы верующие украшают дома зелеными ветвями деревьев и душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле.

В день Святой Троицы, как и в другие православные праздники, принято ходить в церковь на богослужение. Сами храмы также украшают цветами и растениями, а на пол могут класть свежескошенную траву.

На Троицу можно есть что угодно. Поэтому праздник отмечали за обеденным столом, в кругу семьи и близких людей. Главным угощением всегда был каравай.

В народе верили, что если посвататься на Троицу и жениться на Покров (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Святая Троица: что можно и запрещено делать

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День Святой Троицы считается очень важным и радостным, поэтому любая работа – будь то уборка по дому, стирка или шитье, запрещается. Уборку обычно устраивают за несколько дней до праздника.

Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище, поскольку для этого есть специальный день – Троицкая Родительская суббота, которая предшествует празднику.

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