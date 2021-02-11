Это большой христианский праздник, который посвящен важному событию в евангельской истории.

Сретение Господне – великий христианский праздник, который в православии принадлежит к числу двунадесятых. То есть он является одним из двенадцати крупнейших после Пасхи праздников.

Когда Сретение Господне 2021 – дата

Празднование Сретения Господня каждый год проходит в одну и ту же дату. Происходит это на 40-й день после Рождества Христова, то есть – 15 февраля. Следовательно, в этом году Сретение приходится на понедельник.

Сретение: что означает

В переводе со славянского слово "сретение" имеет значение "встреча". Речь идет, конечно же, об очень важной для христианства встрече, которая упоминается в Евангелии от Луки.

Сретение Господне: история праздника

Сретение олицетворяет встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом. Праведный Симеон был одним из переводчиков Священного Писания с еврейского языка на греческий. Переводя одно из предсказаний, он усомнился в правильности написанного, ведь там было сказано, что непорочная дева родит ребенка.

Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечатьКак только Симеон хотел исправить "дева" на "жена", появился ангел и помешал старцу сделать это. Он заверил Симеона в правильности пророчества. Также ангел отметил, что Симеон сможет сам в этом убедиться и будет жить, пока не подтвердится истинность пророчества.

Прошло около 300 лет и Симеон таки дождался встречи с Богомладенцем. Однажды в храм пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Согласно Евангелию, каждый первый младенец мужского пола принадлежал Богу, и малыша нужно было приносить в храм именно на 40-й день после рождения.

Увидев Марию с младенцем, старец вышел им навстречу. Потом он взял ребенка на руки и произнес свою знаменитую песнь: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет для просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля".

Что можно и нельзя делать на Сретение

В честь Сретения Господня в церквях святят воду. Христиане верят, что эта вода обладает чудодейственной силой и может сохраняться длительное время, не теряя своих особых свойств.

Также в храмах освящают свечи. Они считаются главным средством для очищения дома, обуздания ссор, лечения души и тела. Их бережно хранят круглый год возле икон и зажигают во время домашней молитвы.

В этот праздник можно попросить у Господа помощи в делах и исполнения желаний. В народе верят, что искренние просьбы будут услышаны и выполнены.

Между тем, в день Сретения категорически нельзя ругаться и ссориться.

Не стоит также заниматься тяжелым физическим трудом. Существует и запрет на "водные" промыслы. Речь идет, в том числе, и о мытье. Дело в том, что раньше, чтобы помыться, топили баню, а для этого нужно было наколоть дров и наносить воды, что является тяжелым трудом.

Не рекомендовано на Сретение отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не попасть из-за меняющейся погоды в серьезные неприятности.

Приметы на Сретение 15 февраля

В народе со Сретением связывали надежду на потепление, ведь раньше в это время наступали морозы, которые считали последними перед весенним временем. Отсюда и много примет на погоду, среди которых следующие:

Читайте такжеПраздник влюбленных 2021: дата и история Дня святого Валентина, как принято отмечатьЕсли в этот день наступала оттепель, то весна будет плохая, холодная и сырая.

Метель на Сретение предполагала, что весна будет поздней.

Если на Сретение воробей из лужи напился – весна приближается.

Тепло на Сретение Господне – к ранней весне.

Выпавший снег 14 февраля – означает, что весна будет поздней и дождливой.

Звездное небо на Сретение сулит позднюю весну.

Ветер на Сретение – к урожаю плодовых деревьев.

Если на 15 февраля выглядывало солнце, то считалось, что последние морозы проходят и весна набирает силы. Если же солнце не показывалось вообще, то 24 февраля ударят морозы.

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Автор: УНИАН