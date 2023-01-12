Красивые поздравления со Старым Новым годом собрал УНИАН.

Старый Новый год - необычный украинский праздник, который отмечается 14 января. В этот день украинцы отмечают Новый год по старому юлианскому календарю, который опережает современный на 13 дней. В эту дату мы вспоминаем украинские традиции, которые были приурочены к Новому году в давние времена.

Старый Новый год 2023 - традиции, как отмечается

Празднование Старого Нового года начинается ещё накануне даты, в Щедрый вечер 13 января (31 декабря по старому стилю). На Щедрый вечер принято ходить по домам и щедровать. Щедровать могут как дети, так и взрослые, и за прочитанный стих хозяева дома дают угощение.

Старый Новый год (1 января по старому стилю) известен также как День Василия 2023, поскольку церковь в этот день чтит память святого Василия. Украинцы в этот день наряжались в козу, водили её по селу и разыгрывали смешные сценки. В эту дату накрывали богатый праздничный стол. На праздник принято ходить по соседним домам и посевать, при чем читать посевалки на Старый Новый год могут только мужчины и мальчики.

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Поздравления со Старым Новым годом 2023

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире!

***

В этот старый Новый год

Пусть плохое всё уйдет,

Год пройдет без ссор, обид,

В доме пусть добро царит.

А еще веселый смех,

Радость, счастье и успех.

Сбудутся пусть все желания,

Вам желаю процветания!

***

Со старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!

Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит,

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

***

Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.

Я желаю не болеть,

Весь год жизнью наслаждаться,

Ни о чём не сожалеть

И почаще улыбаться.

***

Нынче Старый Новый год,

Вот такой круговорот!

Я желаю много смеха,

Счастья, бодрости, успеха,

Женщинам — очарованья

И мужского вам вниманья.

Денег, много сил — мужчинам,

Всем не злиться без причины,

Быть любимыми, любить

И с размахом год прожить!

***

Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут.

С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везенья,

Крепкой, радостной семьи,

Волшебства, здоровья, смеха

И нескучных вечеров.

Пусть же новый год исполнит

Все желания из снов.

***

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

***

Пусть снова в Старый Новый год,

В волшебство сердце поверит.

И чудо в дверь Вашу войдет,

Наполнит дом теплом и светом.

Пусть настроение поднимет,

Наполнит красками Ваш день.

И были рядом Вы с родными,

Среди семейных добрых стен.

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

***

Пускай старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!

***

Поздравляю с самым загадочным праздником — со старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.

***

Пусть Старый Новый год оставит все печали в прошлом и принесет только радость и счастье! Желаю много крепкого здоровья, сотни всевозможных успехов и море искренней любви! Пусть все, чего желает душа, осуществится в реальность, а жизнь ежедневно дарит только приятные сюрпризы!

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