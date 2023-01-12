Старый Новый год - необычный украинский праздник, который отмечается 14 января. В этот день украинцы отмечают Новый год по старому юлианскому календарю, который опережает современный на 13 дней. В эту дату мы вспоминаем украинские традиции, которые были приурочены к Новому году в давние времена.
Старый Новый год 2023 - традиции, как отмечается
Празднование Старого Нового года начинается ещё накануне даты, в Щедрый вечер 13 января (31 декабря по старому стилю). На Щедрый вечер принято ходить по домам и щедровать. Щедровать могут как дети, так и взрослые, и за прочитанный стих хозяева дома дают угощение.
Старый Новый год (1 января по старому стилю) известен также как День Василия 2023, поскольку церковь в этот день чтит память святого Василия. Украинцы в этот день наряжались в козу, водили её по селу и разыгрывали смешные сценки. В эту дату накрывали богатый праздничный стол. На праздник принято ходить по соседним домам и посевать, при чем читать посевалки на Старый Новый год могут только мужчины и мальчики.
Поздравления со Старым Новым годом 2023
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
***
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире!
***
В этот старый Новый год
Пусть плохое всё уйдет,
Год пройдет без ссор, обид,
В доме пусть добро царит.
А еще веселый смех,
Радость, счастье и успех.
Сбудутся пусть все желания,
Вам желаю процветания!
***
Со старым Новым годом
Мы поздравляем вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!
Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там, где любят,
Заботятся и ждут!
***
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит,
И печаль уйдёт.
А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.
***
Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чём не сожалеть
И почаще улыбаться.
***
Нынче Старый Новый год,
Вот такой круговорот!
Я желаю много смеха,
Счастья, бодрости, успеха,
Женщинам — очарованья
И мужского вам вниманья.
Денег, много сил — мужчинам,
Всем не злиться без причины,
Быть любимыми, любить
И с размахом год прожить!
***
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везенья,
Крепкой, радостной семьи,
Волшебства, здоровья, смеха
И нескучных вечеров.
Пусть же новый год исполнит
Все желания из снов.
***
Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
***
Пусть снова в Старый Новый год,
В волшебство сердце поверит.
И чудо в дверь Вашу войдет,
Наполнит дом теплом и светом.
Пусть настроение поднимет,
Наполнит красками Ваш день.
И были рядом Вы с родными,
Среди семейных добрых стен.
***
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
***
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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Пускай старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!
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Поздравляю с самым загадочным праздником — со старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.
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Пусть Старый Новый год оставит все печали в прошлом и принесет только радость и счастье! Желаю много крепкого здоровья, сотни всевозможных успехов и море искренней любви! Пусть все, чего желает душа, осуществится в реальность, а жизнь ежедневно дарит только приятные сюрпризы!