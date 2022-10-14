14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы - важный христианский праздник, посвященный Богоматери и её покровительстве для всех верующих. В эту дату можно посетить богослужение или помолиться Божьей Матери дома. Ранее мы писали, какую молитву можно читать 14 октября.
В этот день отмечается ещё два праздника - День украинского казачества и День защитника Украины. Все эти праздники связаны между собой, ведь украинские казаки очень уважали Богородицу и именно они были первыми защитниками нашей родины.
С Покровой Пресвятой Богородицы 2022: поздравления в стихах и прозе
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить, не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
С Покровом всех сегодня поздравляю!
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла!
***
Пусть Богородица святая
Покровом чистым покрывает
От все обид, тревог, невзгод.
Пусть благодать к тебе придет.
Пусть Божья Матерь помогает,
Твой в жизни путь оберегая,
Несет добро, тепло, любовь.
Пусть душу озарит святой Покров!
***
Пусть светом душа наполнится
В Покров Пресвятой Богородицы!
Пусть сбываются те желания,
О чем просим в молитвах отчаянно.
Пусть хранит Божья Матерь от зависти,
Пусть хранит от невзгод и усталости,
Пусть покроет Покровом своим,
Когда нет сил справляться самим!
***
Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью!
***
Вам желаю на Покров
Богородицы любовь.
Не давала чтоб страдать
И послала благодать.
Чтоб душа всегда цвела,
Мир и счастье обрела,
Ни печали, ни заботы,
Чтоб не знали никогда!
***
Богородицы покров
Даст пусть нежность и любовь,
И успех в любых делах,
Наяву, а не в мечтах.
Все сомнения развеет —
И на сердце потеплеет,
Душу греет пусть добро
И удача в прок идёт.
***
Пусть Богородица Святая
Тебя укроет лишь добром!
Здоровья крепкого желаю,
Пускай уютным будет дом!
В семье желаю мира, лада,
Всех благ, гармонии, порядка,
Живи счастливо и богато,
Не зная в чем-то недостатка!
***
Пусть Богородичный Покров
Тебя по жизни защищает.
Ведь Бог наш добр, не суров,
Пусть небеса тебя оберегают.
Пусть станет вера только крепче,
Надежда не угаснет никогда,
Всё разрешается пусть легче
И Ангел будет рядышком всегда.
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!
***
Пускай Божья Матерь накроет вас своим покрывалом и убережет от бед и напастей. Пусть накроет Украину своим божественным Покровом и защитит от горя и бед. Желаю всем украинцам спокойной, счастливой жизни в мирной и процветающей стране! С Покровом Пресвятой Богородицы!
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Поздравляю всех украинцев с Покровой и с Днем защитников и защитниц. Верю, что Божья Матерь оберегает нас с небес и защищает наш народ своей материнской любовью. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, а нашей Украине принесет мир и счастье!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.
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Картинки и открытки с Покровой Пресвятой Богородицы
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