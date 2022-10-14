Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы понравятся всем верующим.

14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы - важный христианский праздник, посвященный Богоматери и её покровительстве для всех верующих. В эту дату можно посетить богослужение или помолиться Божьей Матери дома. Ранее мы писали, какую молитву можно читать 14 октября.

В этот день отмечается ещё два праздника - День украинского казачества и День защитника Украины. Все эти праздники связаны между собой, ведь украинские казаки очень уважали Богородицу и именно они были первыми защитниками нашей родины.

С Покровой Пресвятой Богородицы 2022: поздравления в стихах и прозе

Пусть Богородица Святая

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Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить, не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

С Покровом всех сегодня поздравляю!

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла!

***

Пусть Богородица святая

Покровом чистым покрывает

От все обид, тревог, невзгод.

Пусть благодать к тебе придет.

Пусть Божья Матерь помогает,

Твой в жизни путь оберегая,

Несет добро, тепло, любовь.

Пусть душу озарит святой Покров!

***

Пусть светом душа наполнится

В Покров Пресвятой Богородицы!

Пусть сбываются те желания,

О чем просим в молитвах отчаянно.

Пусть хранит Божья Матерь от зависти,

Пусть хранит от невзгод и усталости,

Пусть покроет Покровом своим,

Когда нет сил справляться самим!

***

Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью!

***

Вам желаю на Покров

Богородицы любовь.

Не давала чтоб страдать

И послала благодать.

Чтоб душа всегда цвела,

Мир и счастье обрела,

Ни печали, ни заботы,

Чтоб не знали никогда!

***

Богородицы покров

Даст пусть нежность и любовь,

И успех в любых делах,

Наяву, а не в мечтах.

Все сомнения развеет —

И на сердце потеплеет,

Душу греет пусть добро

И удача в прок идёт.

***

Пусть Богородица Святая

Тебя укроет лишь добром!

Здоровья крепкого желаю,

Пускай уютным будет дом!

В семье желаю мира, лада,

Всех благ, гармонии, порядка,

Живи счастливо и богато,

Не зная в чем-то недостатка!

***

Пусть Богородичный Покров

Тебя по жизни защищает.

Ведь Бог наш добр, не суров,

Пусть небеса тебя оберегают.

Пусть станет вера только крепче,

Надежда не угаснет никогда,

Всё разрешается пусть легче

И Ангел будет рядышком всегда.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!

***

Пускай Божья Матерь накроет вас своим покрывалом и убережет от бед и напастей. Пусть накроет Украину своим божественным Покровом и защитит от горя и бед. Желаю всем украинцам спокойной, счастливой жизни в мирной и процветающей стране! С Покровом Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю всех украинцев с Покровой и с Днем защитников и защитниц. Верю, что Божья Матерь оберегает нас с небес и защищает наш народ своей материнской любовью. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, а нашей Украине принесет мир и счастье!

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

***

Картинки и открытки с Покровой Пресвятой Богородицы

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