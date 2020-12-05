Волонтерское движение в Украине началось в 90-х годах прошлого века.

5 декабря во всем мире отмечают Международный день волонтера. В Украине и в мире в этот день вспоминают людей, которые добровольно и безвозмездно работают там, где нужна их помощь: в детских приютах, домах пожилых людей, на массовых мероприятиях и в стационарах больниц.

История праздника

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года.

Официально история волонтёрства начинается с 20-х годов XX века. После Первой мировой войны во Франции французская и немецкая молодежь помогала восстанавливать разрушенные войной хозяйства. Впоследствии волонтерское движение распространилось по всему миру.

В Украину волонтерское движение пришло в конце XX века, однако наиболее массовым оно стало после оккупации Крыма и военных действий на востоке. Волонтеры начали собирать деньги по всему миру на нужды военных, закупать на них медикаменты и оружие и везти все это на передовую. Некоторые из них пошли добровольцами на военный фронт.

Поздравления с Днем волонтера

Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в стороны, прийти на помощь нуждающемуся... быть волонтером может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. С Днем волонтеров!

Помощь ближнему - главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечие убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показательным для всех. Ваше сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не погаснет. Благородство ваше не знает границ.

Каждый из нас рожден, чтобы быть счастливым и творить добро. Поздравляю тебя с замечательным праздником - Днем волонтера - приказываю сегодня осчастливить как можно больше людей. Пусть все в твоем окружении узнают, что такое радость, позитив, веселье, помощь и поддержка! Пусть и тебе сегодня достанется капелька любви и нежности, заботы и тепла!

Кто людям помогает – не тратит время зря,

Прекрасными делами наполнится земля!

Свободные минуты вы отдаете всем,

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви.

Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы!

Так пусть же все усилья окупятся с лихвой,

Пусть сделанное благо приносит в дом покой,

И радость рядом будет от вашей доброты,

Улыбки благодарности смеются как цветы.

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Автор: Екатерина Пулатова