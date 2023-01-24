В День внешней разведки Украины наши разведчики получают поздравления и благодарности.

День внешней разведки Украины празднуется ежегодно 24 января. Этот праздник довольно молодой - он учрежден указом Петра Порошенко в 2018 году. Хотя сама украинская внешняя разведка существует более ста лет. Роль внешней разведки для безопасности страны трудно переоценить, особенно во время полномасштабной войны.

Дата праздника выбрана неслучайно. 24 января 1919 года в УНР создано первое подразделение общегосударственной разведки. Его главной задачей было выявление врагов и союзников государства. УНИАН собрал красивые поздравления для украинских разведчиков в стихах, прозе и картинках.

Поздравления с Днем внешней разведки Украины 2023

Разведчик, тебя от души поздравляю,

Видео дня

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,

Всегда быть смелым, осторожным

И у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

***

Для тебя, как для героя,

Двери все свои откроем!

Ты сегодня — самый главный,

Самый лучший, самый славный!

Поздравляем с днём прекрасным,

Пусть сияет солнце ясно!

Ты — разведчик, в этом мире

Будь всегда самым любимым!

***

Везение пусть будет бесконечным,

И маскировка держится на пять,

Чтоб день за днём побед тебе, разведчик,

В труде нелёгком смело достигать!

Пусть ум пытливый не даёт осечек

И крепко информацию хранит,

А счастье и успех большой, конечно,

К тебе повсюду липнут, как магнит!

***

Поздравляю с Днём внешней разведки! Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Успехов, смекалки и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!

***

Поздравляю всех украинских разведчиков с их праздником! Пусть ваша работа будет безопасной, а жизнь - счастливой. Спасибо вам за службу своей Родине. Верим, что Украина обязательно победит!

***

Военная разведка — нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

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