Красивые поздравления с Днем святого Николая понравятся всем верующим близким.

6 декабря по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины и её прихожане отметят День Николая Чудотворца. Поздравления с Днем святого Николая в эту дату звучат для всех, но больше всего праздник любят дети, ведь они в это утро обнаружат подарок у себя под подушкой. Святому Николаю в этот день можно помолиться о защите наших воинов и победе Украины. А мы подскажем, как красиво поздравить родных и близких с Днем святого Николая.

Поздравления с днем святого Николая - картинки, стихи и проза

В День святого Николая

Я здоровья пожелаю,

Видео дня

Доброты, любви, терпения,

Ярких жизни приключений!

Чтобы Николай святой

Приглядеть мог за тобой,

Ангела к тебе послал,

Чтоб хранил тебя всегда!

Чтобы было все в порядке,

Сыт, одет, и дом достатке,

И фортуна и удача

Были рядом, не иначе!

***

С Днём Святого Николая!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность в сердце засияет,

Всё окутает теплом.

Пусть сбываются надежды,

Манит радость добротой,

Дарит счастья бесконечность

И успех большой-большой!

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Сказкой жизнь пусть озарится,

Чудо доброе случится.

Николай пусть защищает,

Бережет и помогает.

Будет жизнь пусть интересной,

Мирной, яркой и чудесной!

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пусть печаль тебя не гложет,

А Святой тебе положит,

Как ребенку, под подушку,

Счастье, смех на всю катушку,

Деньги, силы и здоровье,

Позитив и мир с любовью!

***

С Днем святого Николая

Вас всем сердцем поздравляю!

Под подушку загляните

И подарки там найдите:

Счастье, смех, успех, здоровье,

Доброту и мир с любовью,

Позитив, тепло, удачу

И кило конфет в придачу!

***

В День Николая святого —

Счастья желаю большого.

Будьте добры и терпимы,

Близкими будьте любимы.

Пусть будет мир в сердце вашем,

Пусть будет дом полной чашей.

Пусть Николай будет с вами

Жизнь наполнять чудесами!

***

Поздравляю Вас и Вашу семью с этим светлым, чудесным праздником - святым Николаем! Желаю доброты, счастья, мира и тепла. Здоровья Вам и Вашим детям! Пусть Чудотворец защитит Вашу семью от всех невзгод и дарует Вам удачу во всём.

***

Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

***

Поздравляю с Днём Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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В День святого Николая желаю, чтобы надежда и вера жила в ваших сердцах, а обиды и печали навсегда были забыта. И пусть лишь лучи и теплота солнца озаряют вашу жизнь и души!

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Желаю в этот прекрасный праздник, день святого Николая, не унывать, не грустить и не сетовать на жизнь, а наслаждаться каждым подаренным чудесным мгновением жизни, дарить добро и быть счастливыми.

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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! И конечно же желаю мирного неба и скорейшей победы Украины!

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Поздравляю с Днем святого Николая. Николай Чудотворец доказал нам, что чудеса возможны. Поэтому в этот день желаю оптимистичного настроя и искренней веры в ВСУ, силу украинского народа и победу добра над злом!

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