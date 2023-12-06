6 декабря по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины и её прихожане отметят День Николая Чудотворца. Поздравления с Днем святого Николая в эту дату звучат для всех, но больше всего праздник любят дети, ведь они в это утро обнаружат подарок у себя под подушкой. Святому Николаю в этот день можно помолиться о защите наших воинов и победе Украины. А мы подскажем, как красиво поздравить родных и близких с Днем святого Николая.
Поздравления с днем святого Николая - картинки, стихи и проза
В День святого Николая
Я здоровья пожелаю,
Доброты, любви, терпения,
Ярких жизни приключений!
Чтобы Николай святой
Приглядеть мог за тобой,
Ангела к тебе послал,
Чтоб хранил тебя всегда!
Чтобы было все в порядке,
Сыт, одет, и дом достатке,
И фортуна и удача
Были рядом, не иначе!
***
С Днём Святого Николая!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность в сердце засияет,
Всё окутает теплом.
Пусть сбываются надежды,
Манит радость добротой,
Дарит счастья бесконечность
И успех большой-большой!
***
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Сказкой жизнь пусть озарится,
Чудо доброе случится.
Николай пусть защищает,
Бережет и помогает.
Будет жизнь пусть интересной,
Мирной, яркой и чудесной!
***
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пусть печаль тебя не гложет,
А Святой тебе положит,
Как ребенку, под подушку,
Счастье, смех на всю катушку,
Деньги, силы и здоровье,
Позитив и мир с любовью!
***
С Днем святого Николая
Вас всем сердцем поздравляю!
Под подушку загляните
И подарки там найдите:
Счастье, смех, успех, здоровье,
Доброту и мир с любовью,
Позитив, тепло, удачу
И кило конфет в придачу!
***
В День Николая святого —
Счастья желаю большого.
Будьте добры и терпимы,
Близкими будьте любимы.
Пусть будет мир в сердце вашем,
Пусть будет дом полной чашей.
Пусть Николай будет с вами
Жизнь наполнять чудесами!
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Поздравляю Вас и Вашу семью с этим светлым, чудесным праздником - святым Николаем! Желаю доброты, счастья, мира и тепла. Здоровья Вам и Вашим детям! Пусть Чудотворец защитит Вашу семью от всех невзгод и дарует Вам удачу во всём.
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Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!
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Поздравляю с Днём Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.
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В День святого Николая желаю, чтобы надежда и вера жила в ваших сердцах, а обиды и печали навсегда были забыта. И пусть лишь лучи и теплота солнца озаряют вашу жизнь и души!
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Желаю в этот прекрасный праздник, день святого Николая, не унывать, не грустить и не сетовать на жизнь, а наслаждаться каждым подаренным чудесным мгновением жизни, дарить добро и быть счастливыми.
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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! И конечно же желаю мирного неба и скорейшей победы Украины!
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Поздравляю с Днем святого Николая. Николай Чудотворец доказал нам, что чудеса возможны. Поэтому в этот день желаю оптимистичного настроя и искренней веры в ВСУ, силу украинского народа и победу добра над злом!