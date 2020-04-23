День психолога 2020 - лучшие поздравления в стихах и картинках

Профессия психолога в последние десятилетия становится все более популярной.

Сегодня, 23 апреля, в Украине отмечается День психолога. УНИАН собрал лучшие поздравления в картинках, открытках и стихах.

Профессия психолога в последние десятилетия становится все более популярной. Более того психологией стали увлекаться люди совершенно разных сфер деятельности. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам. И каждый психолог, консультирующий людей, берет на себя огромную ответственность. От личных качеств психолога и его мастерства зависит результат лечения, а значит и здоровье, а порой и жизнь клиента.

Поздравления с Днем психолога в прозе

Поздравляю замечательного специалиста, способного разобраться с проблемами в глубинах самых запутанных человеческих душ. Желаю здоровья, душевного покоя и равновесия. Успешной профессиональной практики, чтобы Вы смогли принести как можно больше помощи нуждающимся в ваших услугах людям. С днем психолога!

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К Вам обращаются со своими проблемами и переживаниями. Вы помогаете сохранить семьи и уберегаете людей от ошибок. Ваша мудрость и сопереживание чужим проблемам достойны уважения. Психология - это Ваше призвание. Мы благодарны Вам за Ваш труд. Ещё раз с праздником Вас!

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Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!

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Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и «лечат» душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!

Поздравления с Днем психолога в стихах

Стрессы, потрясения

До срывов нас доводят

И тогда на помощь

Психологи приходят.

Найти они помогут

Корень наших бед,

Действенный и мудрый

Нам дадут совет.

Желаю в день психолога

Здоровыми нам быть,

С миром окружающим

В гармонии всем жить.

***

С Днем психолога поздравлю

Мудрых, опытных врачей,

Нескончаемым потоком

К вам идут с бедой своей.

Я желаю, чтоб вы ключик

К каждому найти смогли,

Чтоб советом, добрым словом

Вы больному помогли.

Пожелаю, чтобы душу

Вы сумели излечить,

Веру в жизнь, чтобы вернули,

Помогли счастливым быть.

***

Ты людям помогаешь спокойствие найти,

От всех переживаний избавиться навек,

Так пусть с тобою будет удаче по пути,

Раз ты такой прекрасный и мудрый человек!

В твой день желаем много успехов и побед

Над всем, что так мешает хорошим людям жить.

Ты расскажи всем счастья и радости секрет,

Чтоб каждый мог с тобою, психолог, их делить!

***

Пытливый взгляд,

И видит всё насквозь,

Причину от чего,

Всё так стряслось!

Как стресс прогнать,

В дремучие леса,

Рецептом с нами,

Делится всегда!

Психолог, милый!

Золотой наш человек,

К твоим услугам

Мы прикованы навек!