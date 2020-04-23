День психолога 2020 - лучшие поздравления в стихах и картинках
Сегодня, 23 апреля, в Украине отмечается День психолога. УНИАН собрал лучшие поздравления в картинках, открытках и стихах.
Профессия психолога в последние десятилетия становится все более популярной. Более того психологией стали увлекаться люди совершенно разных сфер деятельности. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам. И каждый психолог, консультирующий людей, берет на себя огромную ответственность. От личных качеств психолога и его мастерства зависит результат лечения, а значит и здоровье, а порой и жизнь клиента.
Поздравления с Днем психолога в прозе
Поздравляю замечательного специалиста, способного разобраться с проблемами в глубинах самых запутанных человеческих душ. Желаю здоровья, душевного покоя и равновесия. Успешной профессиональной практики, чтобы Вы смогли принести как можно больше помощи нуждающимся в ваших услугах людям. С днем психолога!
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К Вам обращаются со своими проблемами и переживаниями. Вы помогаете сохранить семьи и уберегаете людей от ошибок. Ваша мудрость и сопереживание чужим проблемам достойны уважения. Психология - это Ваше призвание. Мы благодарны Вам за Ваш труд. Ещё раз с праздником Вас!
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Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!
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Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и «лечат» душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!
Поздравления с Днем психолога в стихах
Стрессы, потрясения
До срывов нас доводят
И тогда на помощь
Психологи приходят.
Найти они помогут
Корень наших бед,
Действенный и мудрый
Нам дадут совет.
Желаю в день психолога
Здоровыми нам быть,
С миром окружающим
В гармонии всем жить.
***
С Днем психолога поздравлю
Мудрых, опытных врачей,
Нескончаемым потоком
К вам идут с бедой своей.
Я желаю, чтоб вы ключик
К каждому найти смогли,
Чтоб советом, добрым словом
Вы больному помогли.
Пожелаю, чтобы душу
Вы сумели излечить,
Веру в жизнь, чтобы вернули,
Помогли счастливым быть.
***
Ты людям помогаешь спокойствие найти,
От всех переживаний избавиться навек,
Так пусть с тобою будет удаче по пути,
Раз ты такой прекрасный и мудрый человек!
В твой день желаем много успехов и побед
Над всем, что так мешает хорошим людям жить.
Ты расскажи всем счастья и радости секрет,
Чтоб каждый мог с тобою, психолог, их делить!
***
Пытливый взгляд,
И видит всё насквозь,
Причину от чего,
Всё так стряслось!
Как стресс прогнать,
В дремучие леса,
Рецептом с нами,
Делится всегда!
Психолог, милый!
Золотой наш человек,
К твоим услугам
Мы прикованы навек!