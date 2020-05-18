День ангела Ирины: поздравления в стихах, картинках и открытках

Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.

В понедельник, 18 мая, отмечается память Ирины Македонской. Именно она стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. А именины в этот день у Ирины (Арины, Ярины).

Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.

С днем ангела Ирины: поздравления в стихах

Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Всё, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

***

Ирина означает «мир», «покой».

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьею неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!

***

Читайте также18 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИра, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чём-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

Дорогая Ирочка!

В этот день прекрасный

Пожелаю я удачи,

Смеха, много счастья!

Для тебя чтоб солнышко

Каждый день светило,

Чтоб была веселою,

Милой и красивой.

Теплых чувств, взаимности,

Верности, любви!

Ангелок хранит пускай,

Сбудутся мечты!

***

Я Ирину поздравляю

И желаю всей душой

Ей работы нетяжелой,

Но с зарплатою большой.

Всю косметику — «Макс Фактор»,

Платье только от Версаче,

Чтоб работал мини-трактор

В огородике на даче.

Выходные чтоб в Париже,

Отпуск чтоб на Бора-Бора,

Все налоги чтоб пониже,

А доходы только в гору.

Ну, а главное, желаю,

Чтоб сбывались все мечты.

И все то, о чем мечтаешь,

Получила в жизни ты.

Поздравления с Днем ангела Ирины в картинках и открытках