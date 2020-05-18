День ангела Ирины: поздравления в стихах, картинках и открытках
В понедельник, 18 мая, отмечается память Ирины Македонской. Именно она стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. А именины в этот день у Ирины (Арины, Ярины).
Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.
С днем ангела Ирины: поздравления в стихах
Очень много для Иришки
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Всё, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Была рядышком с тобой.
На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
***
Ирина означает «мир», «покой».
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
Весь свет твоя украсит доброта,
Ведь дорожишь семьею неспроста.
Баланса, и гармонии тебе,
И только лишь хорошего в судьбе!
***
Читайте также18 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИра, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чём-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
***
Дорогая Ирочка!
В этот день прекрасный
Пожелаю я удачи,
Смеха, много счастья!
Для тебя чтоб солнышко
Каждый день светило,
Чтоб была веселою,
Милой и красивой.
Теплых чувств, взаимности,
Верности, любви!
Ангелок хранит пускай,
Сбудутся мечты!
***
Я Ирину поздравляю
И желаю всей душой
Ей работы нетяжелой,
Но с зарплатою большой.
Всю косметику — «Макс Фактор»,
Платье только от Версаче,
Чтоб работал мини-трактор
В огородике на даче.
Выходные чтоб в Париже,
Отпуск чтоб на Бора-Бора,
Все налоги чтоб пониже,
А доходы только в гору.
Ну, а главное, желаю,
Чтоб сбывались все мечты.
И все то, о чем мечтаешь,
Получила в жизни ты.