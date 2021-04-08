В этот день стоит поздравить обладательниц этого красивого имени.

Сегодня единственный в году день именин Аллы. В этот день церковь чтит память мученицы Аллы Готфской. Имя Алла имеет очень древние корни и множество версий происхождения. По арабской версии оно означает "богиня", "созданная Богом", а по праиндоевропейской - "всеобъемлющая", "умеющая всё".

Алла - отзывчивая и бескорыстная девушка. Она очень много трудится как в карьере, так и в семейных отношениях. Эта девушка немного капризная и любит похвалиться своими достижениями, но её слова никогда не расходятся с поступками. Главные достоинства Аллы - это ответственность, упорство и огромное уважение к родителям.

Поздравления с именинами Аллы

Чтоб лишь только хорошела,

Красотой своей блистала, —

От души тебе желаю,

Дорогая Алла!

Пусть твой шарм пленит, как прежде,

Счастьем пусть горят глаза,

Воплотить пусть все желания

Помогают Небеса.

Радости тебе огромной,

От судьбы — больших подарков.

Пусть от чувств и пылкой страсти

Будет, Алла, очень жарко.

Тебе от души пожелать хочу, Алла,

Чтоб жизнь была яркой и без суеты,

И чтобы от счастья всегда ты сияла,

Для всех идеалом была красоты!

Пускай будет много чудесных моментов,

Желаю здоровья, добра и любви,

Приятных сюрпризов и комплиментов,

Сбываются пусть все желания твои!

Сегодня, дорогая Алла,

Тебе желаю веселиться,

Чтоб ты от радости сияла,

Должны желания все сбыться!

Пускай любимый твой мужчина

Тебя любовью окружает!

Будь хороша, словно богиня,

Пусть счастье душу наполняет!

Тебя сегодня от души

Мы поздравляем, наша Алла,

Желаем, в жизни чтоб твоей

Успехов было бы немало,

Счастливой будь и не болей,

Унынию не поддавайся,

Всех красотою покоряй,

С улыбкою не расставайся!

Алла с арабского значит «богиня»,

И не простое совсем это имя.

Очень хозяйственна и креативна.

Ну и, конечно, по жизни активна.

Если у Аллы любовь — с головою,

В жизни так просто не сдастся без боя,

Преданность и доброта ее вечны.

Жизнь пусть ей дарит тепло бесконечно.

Поздравляю, дорогая Алла!

Очень я хочу, чтобы ты знала,

Как желаю счастья неземного,

И здоровья впрямь непробивного,

Чтобы жизнерадостной, успешной

Ты была, красивой бесконечно,

Все вершины чтобы покорила,

Чтоб была любима и любила.

Аллочка, я поздравляю!

Этот праздник — для тебя.

Будь всегда такой красивой,

Словно алая заря.

Жизнь твоя пусть будет ясной,

Словно солнце в небесах,

А любовь будет прекрасной,

Как цветы весной в садах.

Аллочка, пускай свет счастья всегда освещает твою жизнь! Желаю тебе много ярких улыбок, салютов из положительных эмоций, море лучиков добра и блестящих успехов! Пускай все мечты сбываются легко и без особого труда, а каждый день будет полон любви, хорошего настроения и радужных красок!

Поздравляю тебя, чудесная и милая Алла. Желаю тебе в этот прекрасный и великолепный день всегда оставаться чудной дивой, невероятно красивой и счастливой женщиной, искренне добрым и чутким человеком.

Милая Аллочка, поздравляю тебя с твоим праздником! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.

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Автор: Екатерина Пулатова