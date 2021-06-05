Троица – очень почитаемый христианский праздник. Он прославляет Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Когда Троица в 2021 году
У Троицы нет постоянной даты, ведь она привязана ко дню Пасхи. Традиционно она отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Отсюда и другое название данного праздника – Пятидесятница.
Учитывая написанное выше, можно определить, что Святую Троицу христиане восточного обряда в этом году будут праздновать 20 июня.
В Украине Троица является государственным праздником и официальным выходным днем. Поскольку она всегда приходится на воскресенье, то следующий за ним понедельник также будет выходным. Следовательно, благодаря этому украинцы получат длительный уик-энд – 19, 20 и 21 июня.
Как принято праздновать Троицу
Читайте такжеВознесение 2021: дата, приметы и обычаи, что нельзя делать в этот праздникТроицу в народе еще называют Зелеными праздниками, так как это – начало лета, символизирующего расцвет природы и начало новой жизни. Поэтому церкви и дома людей украшаются к празднику разнообразной зеленью – травой, ветками берез, цветами.
Верующие идут в церковь на одну из самых торжественных служб в году. Затем отмечают праздник в кругу близких, а также ходят друг к другу в гости.
В этот день все мысли должны быть добрыми. Приветствуется благотворительность, идущая от чистого сердца.
Зеленые свята издавна считались хорошим временем для сватовства и помолвки: мол, брак будет долгим и крепким.
Что нельзя делать на Троицу
В день Святой Троицы не стоит выполнять какую-либо работу по дому. Не приветствуется также и работа в поле или на огороде.
В большие церковные праздники нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом.
Наши предки верили, что в этот день активизируется разная нечисть, особенно подводная и лесная. Поэтому нельзя купаться в водоемах, чтобы не защекотали насмерть русалки.
Также церковь не одобряет посещение кладбищ в этот праздник. Поминать усопших на кладбище лучше накануне – в Троицкую родительскую субботу.
Приметы и поверья на Троицу
Дождь на Троицу считается хорошей приметой – будет обильный урожай хлебов и грибов. Также он предвещает теплое лето.
Попасть под дождь – следует ожидать добра и исполнения желаний.
Увиденная в этот день радуга обещает здоровье и богатство в будущем году.
Если умыться утренней росой, то можно надолго сохранить свежесть и красоту.
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