Ноябрь – третий месяц осени и уже совсем близко зима. Какие праздники в этот месяц ожидают украинцев, расскажет УНИАН.
Основные праздники и даты ноября 2020
В ноябре будет немало различных профессиональных праздников. Уже в первый день месяца в Украине отмечают День работника социальной сферы.
Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыТакже на начало ноября приходятся праздники – День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии Украины.
Традиционным для данного месяца является празднование Дня украинской письменности и языка. По случаю данного праздника проводятся различные мероприятия, среди которых – написание всеукраинского радиодиктанта. Приобщиться к его написанию может каждый украинец, свериться с правильным вариантом можно будет впоследствии самостоятельно, или же прислать свой диктант на адрес Украинского радио.
Во второй половине месяца в Украине будет День Достоинства и Свободы, а также День памяти жертв голодоморов.
Праздники и памятные даты в ноябре 2020
- 1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины
- 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины
- 4 ноября - День железнодорожника Украины
- 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела
- 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
- 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный)
- 11 ноября - Всемирный день шопинга
- 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества
- 13 ноября - Международный день слепых
- 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда
- 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины
- 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный день пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины
- 17 ноября - Международный день студентов
- 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза
- 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины
- 20 ноября - Всемирный день ребенка
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий
- 24 ноября - День завоевания друзей
- 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
- 26 ноября - День благодарения
- 27 ноября - Черная пятница
- 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста
- 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации
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