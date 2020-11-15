Праздники в ноябре 2020 года / фото ua.depositphotos.com

Ноябрь – третий месяц осени и уже совсем близко зима. Какие праздники в этот месяц ожидают украинцев, расскажет УНИАН.

Основные праздники и даты ноября 2020

В ноябре будет немало различных профессиональных праздников. Уже в первый день месяца в Украине отмечают День работника социальной сферы.

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыТакже на начало ноября приходятся праздники – День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии Украины.

Традиционным для данного месяца является празднование Дня украинской письменности и языка. По случаю данного праздника проводятся различные мероприятия, среди которых – написание всеукраинского радиодиктанта. Приобщиться к его написанию может каждый украинец, свериться с правильным вариантом можно будет впоследствии самостоятельно, или же прислать свой диктант на адрес Украинского радио.

Во второй половине месяца в Украине будет День Достоинства и Свободы, а также День памяти жертв голодоморов.

Праздники и памятные даты в ноябре 2020

  • 1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины
  • 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 4 ноября - День железнодорожника Украины
  • 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
  • 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный)
  • 11 ноября - Всемирный день шопинга
Праздничные даты в ноябре 2020 / фото ua.depositphotos.com
  • 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества
  • 13 ноября - Международный день слепых
  • 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда
  • 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины
  • 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный день пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины
  • 17 ноября - Международный день студентов
  • 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза
  • 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий
  • 24 ноября - День завоевания друзей
  • 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
  • 26 ноября - День благодарения
  • 27 ноября - Черная пятница
  • 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста
  • 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации

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Автор: Алина Вишневская