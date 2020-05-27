Выходные и праздники в июне: сколько будем отдыхать

Первый месяц лета богат на длинные выходные.

В июне текущего года украинцев ждет несколько затяжных выходных в связи с переносом праздников на будние дни.

Июнь-2020: выходные и рабочие дни

Всего в июне 30 календарных дней. В 2020 году из них 20 являются рабочими и 10 – выходными. Нерабочими в этом месяце будут 6-8, 13-14, 20-21, 27-29. Соответственно, все остальные дни – рабочие.

Выходной в понедельник, 8 июня, связан с празднованием Троицы, а понедельник, 29 июня, – с Днем Конституции Украины.

Праздники в июне

1 июня – День защиты детей,

5 июня – Всемирный день окружающей среды,

6 июня – День журналиста,

7 июня – Троица,

9 июня – Международный день друзей,

14 июня – Всемирный день донора,

17 июня – Всемирный день борьбы с засухой,

20 июня – Всемирный день беженцев,

21 июня – День медицинского работника,

22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине,

23 июня – День государственной службы Украины,

25 июня – День таможенной службы Украины,

28 июня – День Конституции Украины,

28 июня – День молодежи.

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