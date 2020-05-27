Выходные и праздники в июне: сколько будем отдыхать
06:05, 27 мая 2020Праздники
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Первый месяц лета богат на длинные выходные.
Праздники в июне / ua.depositphotos.com
В июне текущего года украинцев ждет несколько затяжных выходных в связи с переносом праздников на будние дни.
Июнь-2020: выходные и рабочие дни
Всего в июне 30 календарных дней. В 2020 году из них 20 являются рабочими и 10 – выходными. Нерабочими в этом месяце будут 6-8, 13-14, 20-21, 27-29. Соответственно, все остальные дни – рабочие.
Выходной в понедельник, 8 июня, связан с празднованием Троицы, а понедельник, 29 июня, – с Днем Конституции Украины.
Праздничные дни июнь 2020 / ua.depositphotos.com
Праздники в июне
- 1 июня – День защиты детей,
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды,
- 6 июня – День журналиста,
- 7 июня – Троица,
- 9 июня – Международный день друзей,
- 14 июня – Всемирный день донора,
- 17 июня – Всемирный день борьбы с засухой,
- 20 июня – Всемирный день беженцев,
- 21 июня – День медицинского работника,
- 22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине,
- 23 июня – День государственной службы Украины,
- 25 июня – День таможенной службы Украины,
- 28 июня – День Конституции Украины,
- 28 июня – День молодежи.
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