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Выходные и праздники в июне: сколько будем отдыхать

06:05, 27 мая 2020
Праздники
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Праздники в июне / ua.depositphotos.com

Июнь-2020: выходные и рабочие дни

Всего в июне 30 календарных дней. В 2020 году из них 20 являются рабочими и 10 – выходными. Нерабочими в этом месяце будут 6-8, 13-14, 20-21, 27-29. Соответственно, все остальные дни – рабочие.

Выходной в понедельник, 8 июня, связан с празднованием Троицы, а  понедельник, 29 июня, –  с Днем Конституции Украины.

Праздничные дни июнь 2020 / ua.depositphotos.com

Праздники в июне

  • 1 июня – День защиты детей,
  • 5 июня – Всемирный день окружающей среды,
  • 6 июня – День журналиста,
  • 7 июня – Троица,
  • 9 июня – Международный день друзей,
  • 14 июня – Всемирный день донора,
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с засухой,
  • 20 июня – Всемирный день беженцев,
  • 21 июня – День медицинского работника,
  • 22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине,
  • 23 июня – День государственной службы Украины,
  • 25 июня – День таможенной службы Украины,
  • 28 июня – День Конституции Украины,
  • 28 июня – День молодежи.

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Теги: #праздники#календарь