Уже вскоре наступит второй месяц 2021 года, который имеет несколько важных дат и праздничных дней.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, в начале февраля традиционно отмечается потешный праздник – День сурка. Конечно же, именно на этот месяц приходится самый романтичный праздник – День влюбленных.
Кроме того, в Украине в третий месяц зимы будут отмечать День государственного герба, а также чествовать память Героев Небесной Сотни.
Наиболее примечательным религиозным праздником февраля является Сретение Господне.
Праздники в феврале 2021 года: календарь
На третий месяц зимы 2021 года приходятся такие государственные, религиозные и международные праздничные даты:
2 февраля - День сурка
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного
12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)
13 февраля - Всемирный День радио
14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика
15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком
17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты
19 февраля – День Государственного герба Украины
20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
26 февраля – Всемирный день неторопливости
27 февраля - Международный день полярного медведя
28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
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