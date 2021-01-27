В следующем месяце будет отмечаться, в частности, праздник влюбленных – День святого Валентина. Также Украина будет чтить память Героев Небесной Сотни.

Уже вскоре наступит второй месяц 2021 года, который имеет несколько важных дат и праздничных дней.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годТак, в начале февраля традиционно отмечается потешный праздник – День сурка. Конечно же, именно на этот месяц приходится самый романтичный праздник – День влюбленных.

Кроме того, в Украине в третий месяц зимы будут отмечать День государственного герба, а также чествовать память Героев Небесной Сотни.

Наиболее примечательным религиозным праздником февраля является Сретение Господне.

Праздники в феврале 2021 года: календарь

На третий месяц зимы 2021 года приходятся такие государственные, религиозные и международные праздничные даты:

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного

12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика

15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком

17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля – Всемирный день неторопливости

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская