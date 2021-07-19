19 июля православные верующие отмечают несколько праздников.

Среди них и день святого Сисоя Великого. В народе этот праздник называется “Сысоев день”.

Премудрый был монахом-отшельником и жил в Египетской пустыне. За свою жизнь совершил немало подвигов, достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.

Сисой Великий был чрезвычайно строг к себе, но с милосердием относился ко всем тем, кто обращался к нему за помощью. Он говорил, что его путь - ставить себя ниже всех остальных, потому что именно такое унижение ведет к чистоте духа.

На смертном одре он говорил, что видит Ангелов и беседует с ними, чтобы они дали ему еще немного времени на покаяние. Ученики, стоя над Сысоем Великим, удивлялись - считали, что нет нужды ему в чем-то каяться. Но премудрый был уверен - он недостаточно познал раскаяние за свою жизнь. В тот момент, когда он это произнес, лицо его засияло и Господь забрал святого на небеса.

Какой церковный праздник сегодня - день Троицо-Сергиевой лавры

В этот день более 600 лет назад преподобный Сергий зажег в лавре свечу, и от огня того зажигались сердца верующих всего мира. Из стен лавры за многие годы вышли тысячи монахов, которые несли свет православия во все уголки Земли.

Читайте такжеЛен - тренд лета: как внедрить в свой гардероб итальянскую небрежностьТроице-Сергиев монастырь возник накануне перелома в русской истории: в середине XIV века началось возвышение Москвы и собирание вокруг нее величественного и своеобразного государства, Московской Руси.

На следующий день после праздника Обретения святых мощей Преподобного Сергия 6(19) июля 1981 года было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских святых. В том же году были составлены тропарь, кондак и молитва Радонежским святым. К службе Преподобному Сергию, которая была взята за основу, присоединили службу преподобному Михею Радонежскому издания 1913 года, в которой упоминаются другие ученики аввы Сергия. Позднее была составлена особая Служба Радонежских святых.

Праздник 19 июля - день памяти Богородско-Уфимской Божией Матери

Икона считается копией Казанской, только в более темных оттенках. Написана была в начале XVII века, когда православие стало распространяться в Башкирии. Явилась она чудесным образом одному из крестьян села Кадомцева Уфимского уезда в 1621 году за три дня до празднования Казанской иконе Пресвятой Богородицы. После такого чудесного и удивительного события село Кадомцево было переименовано в Богородское и под этим названием просуществовало до 1931 года.

Приметы 19 июля

Листья пожелтели - к ранней осени и зиме.

Желтые облака - к дождю.

В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершиться провалом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.

Что можно делать 19 июля

Считается, что в этот день роса обладает целебной силой, поэтому наши предки, пробудившись, ходили босиком по траве - верили, что такой ритуал принесет здоровье и удачу на целый год. Также сегодня можно молиться Сисою Великому о благополучии в делах.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому;

Давать и брать в долг;

Спать при лунном свете;

Начинать новые дела;

Ссориться и сквернословить, особенно, с близкими и любимыми.

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Автор: Кристина Кащавцева