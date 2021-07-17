Сегодня православная церковь призывает почтить память всех тех, кто погиб от рук карателей или почил естественной смертью и был причислен к лику святых.

В ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли царскую семью - Николая II, его жену, его детей, прислугу и даже любимую собаку. Церковь признала их святыми мучениками.

Кроме того, этот день славяне называли “Андреев день” или “Андрея Наливы”, потому что в этот день “наливались”, то есть созревали озимые культуры. Православные верующие сегодня отмечают несколько важных дат.

17 июля праздник - святителя Андрея, архиепископа Критского

До 7 лет мальчик был немым, но затем по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи и начал говорить. Это чудо сподвигло его посвятить жизнь Богословию и изучать Священное Писание.

Читайте такжеДень бухгалтера 2021: история праздника и самые точные поздравленияВ 14 лет он отправился в Иерусалим и там принял постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Андрей был кроток, благочестив и постоянно молился, так что люди удивлялись его добродетели и разуму. За всю свою жизнь он написал немало Богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы - канона.

Святитель Андрей Критский прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Ему также принадлежат: канон на Рождество Христово, трипеснцы на повечерии недели Ваий и на первые четыре дня Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения.

Праздник 17 июля - день памяти преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца

Марфа с юных лет хотела стать монахиней, но родители убедили ее выйти замуж. Супруг ее вскоре умер, а она посвятила свою свою жизнь сыну. Марфа была для сына примером благочестивой христианки - регулярно посещала храмы, причащалась и молилась. Особенно часто она обращалась к Иоанну Предтече - Крестителю Господню.

Помогала нищим, одевала их, кормила, умерших погребала, а тем, кто собирался познать Таинство Причастия, лично готовила одежды. Не сквернословила, не ругалась, не говорила попусту. Для всех она была образном целомудренной христианки.

Умерла Марфа тихо и мирно, за год до ее смерти Ангелы во сне дали ей пророчество о точной дате кончины. Похоронили женщину на Дивной горе, на месте подвига ее сына.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобного Евфимия Суздальского

Евфимий родился в 1316 году в Нижнем Новгороде и принял постриг в Печерском монастыре. С раннего детства получил хорошее духовное воспитание.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021: благоприятные дни для работы в огородеВ 1351 году суздальский князь Борис Константинович решил основать мужской монастырь. И попросил у Печерской обители инока для этого дела. Выбор пал на Евфимия. Вместе со святителем Иоанном они основали Свято-Преображенский монастырь за рекой Каменной. В монастыре действовал общежительский устав, а Евфимий строго следил за тем, чтобы каждый из иноков был готов выполнить любое послушание. Сам он неустанно молился и работал на благо братии.

Почил в 1404 году, в апреле. В 1507 году при копании рва были обретены его мощи.

Приметы 17 июля

Если хотите отправиться в дорогу - лучше планируйте поездку на вторую половину дня;

На деревьях появились желтые листья - к ранней осени;

Погода 11 августа будет такой же, как и 17 июля;

Много ос - к холодной зиме.

Что можно делать 17 июля

Если сегодня помолиться троим Андреям, то впоследствии вы сможете найти вещь, которую давно потеряли.

Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.

Что нельзя сегодня делать

Не рекомендуется смотреть на небо. Если вы увидите падающую звезду, то это будет означать, что кто-то в семье заболеет;

Наши предки считали, что 17 июля - опасный день, поэтому нельзя начинать ничего нового;

Нельзя брать и давать деньги в долг;

Чинить что-либо;

Сквернословить и ругаться.

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Автор: Кристина Кащавцева