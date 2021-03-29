Православные праздники в апреле 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Во второй месяц весны 2021 года будет немало важных религиозных дат и памятных событий, а также небольших праздников.

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеТак, в первой половине апреля христиане восточного обряда будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из крупнейших в православии и ежегодно отмечается 7 апреля.

Еще одним довольно заметным праздником в этот месяц является Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. Он традиционно отмечается за неделю до праздника Светлого Христова Воскресения.

Кроме того, в течение всего апреля продолжается строгий Великий пост закончится он, как и обычно, в канун Пасхи.

Православные праздники в апреле 2021: календарь

  • 1 апреля - мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними; праведной Софии; князя Слуцкого
  • 2 апреля - преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия
  • 3 апреля - Родительская суббота; преподобного Иакова, епископа Катанского; преподобного Серафима Вырицкого
  • 4 апреля - священномученика Василия, пресвитера Анкирского
  • 5 апреля - преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его
  • 6 апреля - предпразднствo Благовещения Пресвятой Богородицы
  • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
Апрель 2021 - православные праздники на каждый день / фото ua.depositphotos.com
  • 8 апреля - Собор архангела Гавриила
  • 9 апреля - мученицы Матроны Солунской
  • 10 апреля - Родительская суббота
  • 11 апреля - неделя Иоанна Лествичника, святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского
  • 12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского
  • 13 апреля - священномученика Ипатия, епископа Гангрского; святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси
  • 14 апреля - преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской
  • 15 апреля - преподобного Тита Чудотворца
  • 16 апреля - преподобного Никиты исповедника, игумена
  • 17 апреля - преподобного Иосифа Песнеписца; празднование иконы Божией Матери "Геронтисса"
  • 18 апреля - неделя преподобной Марии Египетской; мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и иже с ними
  • 19 апреля - святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян
  • 20 апреля - Византийской иконы Божией Матери; преподобного Георгия Митиленского
Православный календарь на апрель 2021 / фото vedmochka.net
  • 21 апреля - апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними
  • 22 апреля - мученика Евпсихия
  • 23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33-x
  • 24 апреля - Лазарева суббота, священномученика Антипы
  • 25 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); преподобного Василия исповедника
  • С 26 апреля по 1 мая - Страстная седмица
  • 26 апреля - Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского
  • 27 апреля - Великий вторник; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских); Виленской иконы Божией Матери
  • 28 апреля - Великая среда; апостолов Аристарха, Пуда и Трофима
  • 29 апреля - Великий четверг (Чистый четверг); мучениц Агапии, Ирины и Хионии
  • 30 апреля - Великая пятница (Страстная пятница); преподобного Зосимы

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Автор: Алина Вишневская