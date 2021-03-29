На этот месяц приходятся Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье, а также у христиан продолжается Великий пост.

Во второй месяц весны 2021 года будет немало важных религиозных дат и памятных событий, а также небольших праздников.

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеТак, в первой половине апреля христиане восточного обряда будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из крупнейших в православии и ежегодно отмечается 7 апреля.

Еще одним довольно заметным праздником в этот месяц является Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. Он традиционно отмечается за неделю до праздника Светлого Христова Воскресения.

Кроме того, в течение всего апреля продолжается строгий Великий пост закончится он, как и обычно, в канун Пасхи.

Православные праздники в апреле 2021: календарь

1 апреля - мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними; праведной Софии; князя Слуцкого

- мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними; праведной Софии; князя Слуцкого 2 апреля - преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия

- преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия 3 апреля - Родительская суббота; преподобного Иакова, епископа Катанского; преподобного Серафима Вырицкого

- Родительская суббота; преподобного Иакова, епископа Катанского; преподобного Серафима Вырицкого 4 апреля - священномученика Василия, пресвитера Анкирского

- священномученика Василия, пресвитера Анкирского 5 апреля - преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его

- преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его 6 апреля - предпразднствo Благовещения Пресвятой Богородицы

- предпразднствo Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля - Собор архангела Гавриила

- Собор архангела Гавриила 9 апреля - мученицы Матроны Солунской

- мученицы Матроны Солунской 10 апреля - Родительская суббота

- Родительская суббота 11 апреля - неделя Иоанна Лествичника, святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского

- неделя Иоанна Лествичника, святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского 12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

- преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского 13 апреля - священномученика Ипатия, епископа Гангрского; святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси

- священномученика Ипатия, епископа Гангрского; святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси 14 апреля - преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской

- преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской 15 апреля - преподобного Тита Чудотворца

- преподобного Тита Чудотворца 16 апреля - преподобного Никиты исповедника, игумена

- преподобного Никиты исповедника, игумена 17 апреля - преподобного Иосифа Песнеписца; празднование иконы Божией Матери "Геронтисса"

- преподобного Иосифа Песнеписца; празднование иконы Божией Матери "Геронтисса" 18 апреля - неделя преподобной Марии Египетской; мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и иже с ними

- неделя преподобной Марии Египетской; мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и иже с ними 19 апреля - святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян

- святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян 20 апреля - Византийской иконы Божией Матери; преподобного Георгия Митиленского

21 апреля - апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними

- апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними 22 апреля - мученика Евпсихия

- мученика Евпсихия 23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33-x

- мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33-x 24 апреля - Лазарева суббота, священномученика Антипы

- Лазарева суббота, священномученика Антипы 25 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) ; преподобного Василия исповедника

- ; преподобного Василия исповедника С 26 апреля по 1 мая - Страстная седмица

- Страстная седмица 26 апреля - Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

- Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского 27 апреля - Великий вторник; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских); Виленской иконы Божией Матери

- Великий вторник; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских); Виленской иконы Божией Матери 28 апреля - Великая среда; апостолов Аристарха, Пуда и Трофима

- Великая среда; апостолов Аристарха, Пуда и Трофима 29 апреля - Великий четверг (Чистый четверг); мучениц Агапии, Ирины и Хионии

- Великий четверг (Чистый четверг); мучениц Агапии, Ирины и Хионии 30 апреля - Великая пятница (Страстная пятница); преподобного Зосимы

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Автор: Алина Вишневская