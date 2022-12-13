Поздравления с Новым годом 2023 зарядят близких праздничным настроением.

Приближается Новый год 2023 - самый ожидаемый и самый любимый светский праздник в году. Украинцы встретят нынешний Новый год в условиях войны, поэтому громкие празднования и салюты сейчас будут неуместны. Но унывать и совсем отказываться от праздника не стоит. Для поддержания духа можно отметить праздник дома в кругу семьи, а поздравления с Новым годом 2023 зарядят праздничным настроением.

С Новым годом 2023 - поздравления в стихах и прозе

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Видео дня

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Всё то, о чём душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Всё остальное — достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

***

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

***

Пусть этот праздник принесет

Всё то, что в жизни много значит!

Желаю в светлый Новый год

Добра, здоровья и удачи!

***

Мандаринов запах нежный

Прямо в воздухе летает,

За окном светло и снежно,

Добрый праздник наступает.

Пусть он будет необычным,

Новый, к нам пришедший год,

Самым лучшим, романтичным,

Души радостью зажжет!

***

Желаю счастья в Новый год.

Пусть он удачу принесет,

Любовью души пусть согреет,

Улыбок, смеха не жалеет.

Сердца наполнит добротой,

Подарит встречу пусть с мечтой,

Надежды крылья распахнет,

Добро и мир нам принесет.

***

С Новым годом поздравляю,

Счастья и любви желаю!

Душу греющих моментов,

Жизненных экспериментов!

В доме доброты царящей,

Теплоты в душе манящей.

Пусть все будет хорошо

И прекрасно, и свежо!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждый день 2023 года приносил только радость, а все планы исполнились! И конечно желаю мирного неба и спокойных дней, чтобы Новый 2023 год принес Украине победу!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!

***

С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

Картинки и открытки с Новым годом 2023

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