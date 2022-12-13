Приближается Новый год 2023 - самый ожидаемый и самый любимый светский праздник в году. Украинцы встретят нынешний Новый год в условиях войны, поэтому громкие празднования и салюты сейчас будут неуместны. Но унывать и совсем отказываться от праздника не стоит. Для поддержания духа можно отметить праздник дома в кругу семьи, а поздравления с Новым годом 2023 зарядят праздничным настроением.
С Новым годом 2023 - поздравления в стихах и прозе
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Всё то, о чём душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Всё остальное — достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
***
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
***
Пусть этот праздник принесет
Всё то, что в жизни много значит!
Желаю в светлый Новый год
Добра, здоровья и удачи!
***
Мандаринов запах нежный
Прямо в воздухе летает,
За окном светло и снежно,
Добрый праздник наступает.
Пусть он будет необычным,
Новый, к нам пришедший год,
Самым лучшим, романтичным,
Души радостью зажжет!
***
Желаю счастья в Новый год.
Пусть он удачу принесет,
Любовью души пусть согреет,
Улыбок, смеха не жалеет.
Сердца наполнит добротой,
Подарит встречу пусть с мечтой,
Надежды крылья распахнет,
Добро и мир нам принесет.
***
С Новым годом поздравляю,
Счастья и любви желаю!
Душу греющих моментов,
Жизненных экспериментов!
В доме доброты царящей,
Теплоты в душе манящей.
Пусть все будет хорошо
И прекрасно, и свежо!
***
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждый день 2023 года приносил только радость, а все планы исполнились! И конечно желаю мирного неба и спокойных дней, чтобы Новый 2023 год принес Украине победу!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!
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С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!
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Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю в предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!