Подборка теплых и красивых поздравлений с Новым годом для коллег - в материале от УНИАН.

Есть в нашей жизни люди, с которыми мы проводим все свои будни, а иногда даже и выходные - наши коллеги. И именно их первыми поздравляем с наступающими новогодними праздниками. УНИАН подготовил несколько душевных поздравлений с Новым годом коллегам - в прозе, стихах и открытках.

Пусть год пришедший станет лучше,

Чем был у всех нас предыдущий.

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Чтоб неудачи все сгорели,

Успеха в каждом вашем деле.

В семье - уюта и достатка,

Здоровье было чтоб в порядке.

Работать с вдохновеньем, бодро,

И мира всем нам... С Новым годом!

***

Пусть несет вам Новый год

Процветанье и доход.

Пусть сопутствует успех,

Чтоб ни в чём не знать помех.

Пусть здоровье будет крепким,

Ум же - просветленным, цепким,

В мире - мир, а в семьях - лад.

Повышенья всем зарплат.

Много сил и оптимизма,

Путешествий и туризма,

В душах - солнечной погоды.

Всех, коллеги, с Новым годом!

***

Дорогие мои коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы всё самое плохое осталось в старом году – пусть впереди нас ждет только хорошее! Успехов в работе, крепкого здоровья, поддержки родных и близких. Пусть хватит сил и терпения на весь год! Пускай исполняются мечты! Мира всем нам! С Новым годом!

***

С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.

Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.

Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

***

Дорогие коллеги, с Новым годом! Пусть этот год принесёт всем нам много новых достижений, продвижения в работе, радостных событий. Чтобы новые начинания приносили новые победы. Мирного неба всем и крепкого здоровья!

***

Пожелать хотим так много,

Что всего не перечесть:

Мира, неба голубого,

Всё успеть и всё учесть.

Новый год снежком хрустящим

Постучался тихо в дверь,

Пусть для вас он будет легким,

Без убытков и потерь.

Счастье, крепкое здоровье

Вам с собою принесет.

Только добрые сюрпризы

Пусть судьба преподнесет.

Поздравляем с Новым годом

И хотим мы вам сказать:

С вами радостно работать

И приятно отдыхать!

***

С Новым годом вас, коллеги!

Он ворвется к нам вот-вот,

Много счастья, будто снега,

Пусть он всем нам принесет.

Самых дружных дней рабочих,

В коллективе - доброты,

А еще желаю очень,

Чтоб у всех сбылись мечты!