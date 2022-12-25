Есть в нашей жизни люди, с которыми мы проводим все свои будни, а иногда даже и выходные - наши коллеги. И именно их первыми поздравляем с наступающими новогодними праздниками. УНИАН подготовил несколько душевных поздравлений с Новым годом коллегам - в прозе, стихах и открытках.
Пусть год пришедший станет лучше,
Чем был у всех нас предыдущий.
Чтоб неудачи все сгорели,
Успеха в каждом вашем деле.
В семье - уюта и достатка,
Здоровье было чтоб в порядке.
Работать с вдохновеньем, бодро,
И мира всем нам... С Новым годом!
***
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же - просветленным, цепким,
В мире - мир, а в семьях - лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах - солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
***
Дорогие мои коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы всё самое плохое осталось в старом году – пусть впереди нас ждет только хорошее! Успехов в работе, крепкого здоровья, поддержки родных и близких. Пусть хватит сил и терпения на весь год! Пускай исполняются мечты! Мира всем нам! С Новым годом!
***
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!
***
Дорогие коллеги, с Новым годом! Пусть этот год принесёт всем нам много новых достижений, продвижения в работе, радостных событий. Чтобы новые начинания приносили новые победы. Мирного неба всем и крепкого здоровья!
***
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть:
Мира, неба голубого,
Всё успеть и всё учесть.
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для вас он будет легким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесет.
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесет.
Поздравляем с Новым годом
И хотим мы вам сказать:
С вами радостно работать
И приятно отдыхать!
***
С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней рабочих,
В коллективе - доброты,
А еще желаю очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!