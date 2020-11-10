Сегодня 10 ноября в мире отмечается праздник Международный день бухгалтера. Этот праздник всех работников бухгалтерской сферы был утвержден ООН.
Датой праздника была выбрана дата публикации книги Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции» 10 ноября 1494. В книге он описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы, а также термины, примеры и другие сведения о бухгалтерии того времени.
Традиции Дня бухгалтера
В День бухгалтера многие представители профессии устраивают корпоративы, отмечают праздник с коллегами, устраивают конкурсы. Руководители дарят дипломы и подарки сотрудникам.
Поздравления с Днем бухгалтера
Бухгалтером непросто быть:
Законы нужно изучить
И дебет с кредитом сводить,
Уметь проводки проводить!
В карьере вам больших успехов,
А в жизни — радости и смеха.
Зарплата будет пусть достойной,
А на душе — всегда спокойно!
День бухгалтера сегодня,
Пожелаем мы сейчас,
Чтоб все сложные отчеты
Сами делались за вас,
Дебет с кредитом сводился
И начальник чтоб не злился,
Чтоб зарплату повышал
И всегда вас уважал!
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!
С Днем бухгалтера спешу поздравить вас
В этот чудесный, радостный денек!
Пусть будет виден блеск счастливых глаз,
Пусть полон денег будет кошелек!
Желаю, чтоб сбывались все мечты,
Чтоб верными всегда были подсчеты,
В карьере добивайтесь высоты,
Ловите наслажденье от работы!
Бухгалтера, с профессиональным вас праздником. Желаю карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий и пусть всегда вас сопровождает счастье и удача.
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