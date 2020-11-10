10 ноября все бухгалтеры Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня 10 ноября в мире отмечается праздник Международный день бухгалтера. Этот праздник всех работников бухгалтерской сферы был утвержден ООН.

Датой праздника была выбрана дата публикации книги Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции» 10 ноября 1494. В книге он описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы, а также термины, примеры и другие сведения о бухгалтерии того времени.

Традиции Дня бухгалтера

В День бухгалтера многие представители профессии устраивают корпоративы, отмечают праздник с коллегами, устраивают конкурсы. Руководители дарят дипломы и подарки сотрудникам.

Поздравления с Днем бухгалтера

Бухгалтером непросто быть:

Законы нужно изучить

И дебет с кредитом сводить,

Уметь проводки проводить!

В карьере вам больших успехов,

А в жизни — радости и смеха.

Зарплата будет пусть достойной,

А на душе — всегда спокойно!

День бухгалтера сегодня,

Пожелаем мы сейчас,

Чтоб все сложные отчеты

Сами делались за вас,

Дебет с кредитом сводился

И начальник чтоб не злился,

Чтоб зарплату повышал

И всегда вас уважал!

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

Поздравляем вас сегодня

С Днем бухгалтера, ура!

И конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

Чтоб отчеты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,

Приумножится почет,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастет!

С Днем бухгалтера спешу поздравить вас

В этот чудесный, радостный денек!

Пусть будет виден блеск счастливых глаз,

Пусть полон денег будет кошелек!

Желаю, чтоб сбывались все мечты,

Чтоб верными всегда были подсчеты,

В карьере добивайтесь высоты,

Ловите наслажденье от работы!

Бухгалтера, с профессиональным вас праздником. Желаю карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий и пусть всегда вас сопровождает счастье и удача.

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Автор: Екатерина Пулатова