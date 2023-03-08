В ВСУ служит около 50 тысяч женщин, которых мы поздравляем сегодня.

Ежегодно 8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. Выходной на 8 марта 2023 из-за действия военного положения отменяется. Но женщины все равно будут рады услышать поздравления и пожелания счастья в женский день.

В этом году День женщин проходит в Украине во время войны. Женщины-военнослужащие особенно нуждаются в поддержке и освещении их проблем, ведь они воюют за существование нашей страны.

Всего в ВСУ около 40 тысяч женщин-военных. Среди них есть снайперы и командиры, а также обладательницы звания Героя Украины. К сожалению, среди наших защитниц есть и погибшие. УНИАН собрал поздравления с Международным женским днем для героинь, которые сегодня на фронте.

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Поздравления с 8 марта для женщин-военных

Поздравляем с 8 марта всех женщин в Вооруженных силах Украины. Вы - наши героини и наши защитницы! Пусть ваша служба будет безопасной, а сослуживцы вас уважают и поддерживают на поле боя. Пусть рядом всегда будут надежные люди, которым можно доверить свою жизнь.

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С 8 марта вас, наши героини! Мы гордимся вашим подвигом и всегда будем вам благодарны! Пусть Господь вас бережет. Желаем скорее вернуться домой целыми и невредимыми!

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Дорогие военные, поздравляем вас с 8 марта! Примите от нас искренние поздравления. Пусть каждую секунду вас сопровождает удача и благословение небес. Пусть сослуживцы ценят и уважают вас, а на вашем карьерном пути будут открыты все двери. Благодарим вас за ваше мужество и героизм!

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Поздравляю смелых дочерей Украины с Женским днем. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирной жизни в свободной Украине. Пусть судьба будет благосклонна, здоровье никогда не подводит, а семья поскорее увидит вас. Пусть удастся воплотить все свои планы, желания и мечты!

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