Самые оригинальные поздравления с 8 марта женщинам и девушкам.

Каждая женщина хочет получить на 8 марта не просто цветок или подарок, а услышать теплые и красивые слова в свой адрес. Поэтому очень важно найти эти самые слова, от которых любая женщина расцветет, словно веточка мимозы. УНИАН предлагает подборку лучших поздравлений с 8 марта, которые приятно удивят и порадуют любую девушку, маму, бабушку, сестру, дочку, жену, подругу.

Также УНИАН подготовил самые лучшие поздравления с 8 марта 2023 для женщин-военных, которые и в праздники, и в будни защищают нашу страну.

Поздравления и открытки с 8 марта

***

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С 8 марта - поздравления

Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей

Весна и женщины похожи.

Любви, здоровья, счастья Вам

И красоты Вам пожелаем

И с первым праздником весны

От всей души Вас поздравляем.

***

Пусть весны подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

День 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветёт любовь!

8 Марта день такой,

Что дышит всё мечтами,

И льются радужной рекой

Признания с цветами!

Мы вам желаем ярче быть,

Счастливей и свободней,

Чтоб все желания воплотить

Сумели вы сегодня!

***

Солнышком светят соцветья мимозы,

Радостью звонкой природа полна!

Силу свою потеряли морозы…

Смело шагает по миру весна!

Пусть не иссякнут любви океаны,

Пусть не погаснет надежды звезда!

Будь молода, вдохновенна, желанна,

Счастлива будь в Женский день и всегда!

***

Желаю в нежный праздник 8 марта шикарных букетов, восхищающих взглядов, ярких и долгожданных признаний, волшебных событий и чудесного настроения. Пусть любимые и дорогие люди принесут в этот день много незабываемых моментов! Солнечного утра, доброго дня и восхитительного вечера!

***

Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной Вас, с каплями первыми!

Мирного неба Вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!

Много Вам ласки, тепла, доброты,

Пусть исполняются Ваши мечты!

***

В прекрасный и волнующий день весны, такой традиционно чудесно-красиво-женский, желаю от всей души: весеннего настроения в любую пору года, мужского благородства в любом уголке мира, хорошего настроения при любых обстоятельствах и женского истинного счастья в любое время суток!

***

С 8 Марта, с праздником весенним

Поздравления мои лови!

Солнечным пусть будет настроенье,

Под ногами - счастья лепестки!

Самой будь красивой и прекрасной,

И живи всегда в большой любви!

И пусть каждый день твой будет ясным,

Лучшее пускай ждет впереди!

***

Пусть женская натура изменчива и непредсказуема, как только что наступившая весна, но именно этот факт определяет, что ты настоящая женщина! Твои стремления и мечты обязательно найдут дорогу в мир реальности и внесут в него новые эмоции. Желаю не только 8 марта, но и во все последующие дни ощущать себя желанной и любимой!

***

С днем весенним, ласковым, чудесным,

Праздником всех барышень и дам!

Пусть он будет добрым и прелестным,

Принесет подарков море вам!

Будут бесконечны комплименты,

Станут исполняться чудеса,

И таких же сказочных моментов

Пусть побольше дарят небеса!

***

Не только в праздник 8 марта, но и весь год, желаю сохранять в сердце весеннее тепло и праздничное настроение. Пусть душевный подъем достигнет творческих вершин и любовного апогея. Ведь настоящая женщина олицетворяет собой весну независимо от праздничной даты.

***

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

С мартом Вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим,

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного –

Самого доброго,

Самого вечного!

***

Милые девчонки,

С праздником весны!

Пусть осуществятся

Радужные сны,

Пусть улыбки счастья

Радуют сердца,

Сказка пусть продлится

Вечно, без конца!

***

Частичка души моей, пусть радостным и светлым будет этот весенний день, напоен ароматом твоих любимых цветов, свежестью просыпающейся зелени, абсолютной гармонией, добром, живущим в сердцах. Все яркие краски мира пусть играют для тебя, наполняют душу мягкостью, женственностью, чарующей мудростью...

***

Возьму в бокал кусочек солнца,

Небес весенних чистоту,

Добавлю нежность рук любимой

И губ шальную теплоту.

Добавлю ревности и грусти

И это зелье пригублю

За этих непонятных женщин

Которых все-таки люблю!

***

Пусть теплый весенний ветер 8 марта принесет вам на своих крыльях радостное настроение, любовь и счастье. Отдохните в этот день от житейских повседневных забот, забудьте о проблемах, окунитесь в океан внимания, почувствуйте себя королевой, станьте самой счастливой женщиной на свете и останьтесь ею навсегда!

***

Красивым женщинам - красивые слова!

Красивым женщинам - красивые подарки!

Пусть от любви у Вас кружится голова,

Пусть каждый день счастливым будет, ярким.

Весна пускай с собою принесет,

Оттенки радости и нотки вдохновения,

Ведь женский день растопит даже лед

И наколдует сказку и веселье!

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