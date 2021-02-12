Трогательные и веселые поздравления мужчине в день его рождения.

День рождения – чудесный праздник. Это особый момент в жизни каждого человека, когда перелистывается одна и начинается новая страница.

УНИАН собрал лучшие поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе, а также в креативных открытках и картинках.

Поздравления с днем рождения мужчине в стихах открытках

***

Поздравляю с днем рождения!

Счастлив будь, богат, здоров,

Пусть судьба прибавит денег,

Преумножит и любовь.

Чтоб эмоций самых классных

У тебя в избытке было,

Длилась жизнь беспечно, ясно

И удачу лишь дарила!

***

Пусть будет в жизни всё стабильно,

И по-мужски надёжно, сильно.

Карьера крепнет и растёт,

Любимая с работы ждет,

Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,

Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.

Всех благ тебе! И с днем рождения!

***

Поздравляю с днем рождения,

Пожелать тебе хочу

Будь успешным непременно,

Все дела чтоб по плечу,

Улыбайся миру чаще,

Наслаждайся каждым днем,

Жизнь твоя пусть будет ярче,

А проблемы нипочем!

***

***

Желаю желаний тебе лишь реальных,

Подарков – лишь в тему и материальных,

Поступков – отчаянных, смелых, безумных,

Но все же при этом благоразумных,

Желаю над недругами прикольнуться,

С друзьями во всю хорошо оттянуться,

Чтоб всею гурьбою отметиться в клубе,

А после с успехом блеснуть на "ютубе".

Наутро – приятного лишь пробужденья,

Вот, кажется все, будь здоров, с днем рождения!

***

С днем рождения поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!

***

Удач тебе и ярких впечатлений,

По жизни больше радостных мгновений,

Здоровья богатырского, достатка,

Чтобы в делах всегда все было гладко.

Любви большой, признания, успеха,

Друзей надежных, поводов для смеха.

Еще мечты заветной исполненья –

Вот пожелания мои ко дню рожденья

***

С днем рождения поздравляю!

Не на год – на жизнь желаю:

Быть всегда во всем успешным,

Чуть брутальным, интересным,

Храбрым и харизматичным,

Мудрым, щедрым, романтичным.

К этому всему здоровья,

Счастья и мечты с любовью.

***

Желаю творческих свершений,

Всегда успешных достижений,

Работы прибыльной и гладкой,

Лишь вверх растущего достатка!

Желаю быть всегда активным,

Здоровым, сильным, позитивным,

От жизни все, что можно брать,

Любить и только побеждать!

***

В день рождения желаю

Много сил на всё иметь.

Жить легко, всегда играя,

Все уметь, везде успеть.

Быть удачливым, везучим

И счастливым на Земле.

Добрым, славным и могучим,

Жить в уюте и тепле.

Пусть мечты осуществятся,

Деньги водятся всегда.

А проблемы растворятся,

Не приходят никогда!

Поздравления с днем рождения мужа в прозе и картинках

***

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями!

***

Прими мои поздравления с днем рождения! Желаю с годами становиться только крепче и совершенствоваться, желаю с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в действие, а важную цель –в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач!

***

Поздравляю тебя с днем рождения и желаю огромного счастья, всяческих побед и железного здоровья! Пускай карьера всегда идет вверх, а зарплата постоянно возрастает! Желаю безграничной любви, крепкой дружбы и стабильно хорошего настроения!

***

С днем рождения поздравляю! Желаю быть всегда мужественным и энергичным, смелым и настойчивым. Покоряй новые вершины и достигай поставленных целей, несмотря на все препятствия и трудности. И пусть всегда тебе сопутствуют удача и богатырское здоровье!

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть тебе откроются все дороги и пути для счастья, успеха, радости, благополучия и любви! А еще я желаю здоровья. Пусть его будет много, чтобы ты смог пройти любую дорогу и покорить любую вершину!

***

С днем рождения, мужик! Желаю всегда оставаться крепким, бойким, весёлым, уверенным, отважным и крутым, как лев среди зверей, как орёл в небе, как василёк в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!

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Автор: УНИАН