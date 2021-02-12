День рождения – чудесный праздник. Это особый момент в жизни каждого человека, когда перелистывается одна и начинается новая страница.
УНИАН собрал лучшие поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе, а также в креативных открытках и картинках.
Поздравления с днем рождения мужчине в стихах открытках
***
Поздравляю с днем рождения!
Счастлив будь, богат, здоров,
Пусть судьба прибавит денег,
Преумножит и любовь.
Чтоб эмоций самых классных
У тебя в избытке было,
Длилась жизнь беспечно, ясно
И удачу лишь дарила!
***
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рождения!
***
Поздравляю с днем рождения,
Пожелать тебе хочу
Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днем,
Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы нипочем!
***
***
Желаю желаний тебе лишь реальных,
Подарков – лишь в тему и материальных,
Поступков – отчаянных, смелых, безумных,
Но все же при этом благоразумных,
Желаю над недругами прикольнуться,
С друзьями во всю хорошо оттянуться,
Чтоб всею гурьбою отметиться в клубе,
А после с успехом блеснуть на "ютубе".
Наутро – приятного лишь пробужденья,
Вот, кажется все, будь здоров, с днем рождения!
***
С днем рождения поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
***
Удач тебе и ярких впечатлений,
По жизни больше радостных мгновений,
Здоровья богатырского, достатка,
Чтобы в делах всегда все было гладко.
Любви большой, признания, успеха,
Друзей надежных, поводов для смеха.
Еще мечты заветной исполненья –
Вот пожелания мои ко дню рожденья
***
С днем рождения поздравляю!
Не на год – на жизнь желаю:
Быть всегда во всем успешным,
Чуть брутальным, интересным,
Храбрым и харизматичным,
Мудрым, щедрым, романтичным.
К этому всему здоровья,
Счастья и мечты с любовью.
***
Желаю творческих свершений,
Всегда успешных достижений,
Работы прибыльной и гладкой,
Лишь вверх растущего достатка!
Желаю быть всегда активным,
Здоровым, сильным, позитивным,
От жизни все, что можно брать,
Любить и только побеждать!
***
В день рождения желаю
Много сил на всё иметь.
Жить легко, всегда играя,
Все уметь, везде успеть.
Быть удачливым, везучим
И счастливым на Земле.
Добрым, славным и могучим,
Жить в уюте и тепле.
Пусть мечты осуществятся,
Деньги водятся всегда.
А проблемы растворятся,
Не приходят никогда!
Поздравления с днем рождения мужа в прозе и картинках
***
С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями!
***
Прими мои поздравления с днем рождения! Желаю с годами становиться только крепче и совершенствоваться, желаю с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в действие, а важную цель –в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач!
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Поздравляю тебя с днем рождения и желаю огромного счастья, всяческих побед и железного здоровья! Пускай карьера всегда идет вверх, а зарплата постоянно возрастает! Желаю безграничной любви, крепкой дружбы и стабильно хорошего настроения!
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С днем рождения поздравляю! Желаю быть всегда мужественным и энергичным, смелым и настойчивым. Покоряй новые вершины и достигай поставленных целей, несмотря на все препятствия и трудности. И пусть всегда тебе сопутствуют удача и богатырское здоровье!
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Поздравляю с днем рождения! Пусть тебе откроются все дороги и пути для счастья, успеха, радости, благополучия и любви! А еще я желаю здоровья. Пусть его будет много, чтобы ты смог пройти любую дорогу и покорить любую вершину!
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С днем рождения, мужик! Желаю всегда оставаться крепким, бойким, весёлым, уверенным, отважным и крутым, как лев среди зверей, как орёл в небе, как василёк в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!
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