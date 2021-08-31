31 августа заканчивается теплая пора и начинается осень.

Лето 2021 года было жарким, насыщенным событиями и по-своему запоминающимся для каждого из нас. Мы отметили День Независимости Украины, множество религиозных праздников, например, Яблочный Спас, Медовый Спас и Ореховый Спас, а также все вместе решали, как собрать ребенка в школу.

Сегодня предлагаем вспомнить все самые яркие моменты уходящего лета и попрощаться с ним.

Последний день лета - открытки и красивые высказывания в стихах

Пришла пора нам с летом попрощаться.

Уже стучится осень в нашу дверь.

Но нет причин грустить! ведь в пестром танце

Уже кружатся листья, верь - не верь.

Уже прохлада плечи нам накрыла,

А солнце светит нежно и любя.

И я желаю, чтобы счастья сила

Ни на день не оставила тебя.

Пусть эта осень будет самой лучшей

И стелется дорожкой пред тобой

Благополучие, радость и довольство,

Все, что тебе подарено судьбой!

Будь счастлива и в это время года!

Пусть стороною обойдут дожди!

Знай: на улыбку не исчезнет мода!

Мечтай с улыбкой, с ней вперед иди!

***

Собирает лето чемоданы,

В дальний путь отправится оно,

Завтра постучится утром рано

Осень золотая к нам в окно.

А сегодня лето провожаем,

Будем по теплу его скучать,

И не заблудиться пожелаем,

Чтобы вскоре встретиться опять!

***

Мы лету сейчас говорим - до свиданья,

Немного грустим об ушедшем тепле,

Потерпим немного, немного устанем,

И снова дождемся июнь на земле!

Последний день лета! Как жаль расставаться,

С веселою, теплою, звонкой порой,

Как здорово было гулять и купаться,

И будет, что вспомнить холодной зимой!

***

Вот оно и прощается с нами,

Лето красное машет рукой,

Скоро скроется вдаль, за морями,

Прихватив тёплый август с собой!

Ждёт нас осень уже у порога,

Развела золотые костры,

А сегодня проводим с восторгом

День последний горячей поры!

***

Не грусти, что лето на исходе,

День последний летний за окном.

Шорох, шепот листьев и прохладу

Ветерок приносит к тебе в дом.

Теплый плед и чашечка глинтвейна,

Книжка иль беседа по душам

Согревают пусть тебя сегодня

И привносят в жизнь уют и шарм.

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Автор: Кристина Кащавцева