Лето 2021 года было жарким, насыщенным событиями и по-своему запоминающимся для каждого из нас. Мы отметили День Независимости Украины, множество религиозных праздников, например, Яблочный Спас, Медовый Спас и Ореховый Спас, а также все вместе решали, как собрать ребенка в школу.
Сегодня предлагаем вспомнить все самые яркие моменты уходящего лета и попрощаться с ним.
Последний день лета - открытки и красивые высказывания в стихах
Пришла пора нам с летом попрощаться.
Уже стучится осень в нашу дверь.
Но нет причин грустить! ведь в пестром танце
Уже кружатся листья, верь - не верь.
Уже прохлада плечи нам накрыла,
А солнце светит нежно и любя.
И я желаю, чтобы счастья сила
Ни на день не оставила тебя.
Пусть эта осень будет самой лучшей
И стелется дорожкой пред тобой
Благополучие, радость и довольство,
Все, что тебе подарено судьбой!
Будь счастлива и в это время года!
Пусть стороною обойдут дожди!
Знай: на улыбку не исчезнет мода!
Мечтай с улыбкой, с ней вперед иди!
***
Собирает лето чемоданы,
В дальний путь отправится оно,
Завтра постучится утром рано
Осень золотая к нам в окно.
А сегодня лето провожаем,
Будем по теплу его скучать,
И не заблудиться пожелаем,
Чтобы вскоре встретиться опять!
***
Мы лету сейчас говорим - до свиданья,
Немного грустим об ушедшем тепле,
Потерпим немного, немного устанем,
И снова дождемся июнь на земле!
Последний день лета! Как жаль расставаться,
С веселою, теплою, звонкой порой,
Как здорово было гулять и купаться,
И будет, что вспомнить холодной зимой!
***
Вот оно и прощается с нами,
Лето красное машет рукой,
Скоро скроется вдаль, за морями,
Прихватив тёплый август с собой!
Ждёт нас осень уже у порога,
Развела золотые костры,
А сегодня проводим с восторгом
День последний горячей поры!
***
Не грусти, что лето на исходе,
День последний летний за окном.
Шорох, шепот листьев и прохладу
Ветерок приносит к тебе в дом.
Теплый плед и чашечка глинтвейна,
Книжка иль беседа по душам
Согревают пусть тебя сегодня
И привносят в жизнь уют и шарм.
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