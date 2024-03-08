В начале марта пройдет первая поминальная родительская суббота, она же - Вселенская.

Вселенская родительская поминальная суббота, которую еще называют Мясопустная - одна из самых важных поминальных дат. Это первая из двух Вселенских суббот в 2024 году. В этот день в храмах традиционно проходят службы в память обо всех усопших христианах, верующие посещают кладбища, накрывают поминальные столы, подают милостыню и вспоминают ушедших родственников. Как правильно поминать умерших, какую молитву можно прочесть дома и чего не следует делать в этот день - рассказываем в материале.

Что такое вселенская мясопустная родительская суббота

В православном календаре есть несколько особых дней, которые еще называют поминальные субботы, или родительские субботы. В эти даты верующие просят через молитвы простить грехи умершим родственникам и даровать Царствие Небесное. Среди поминальных дней есть две субботы, именуемые вселенскими. Это дни, когда в церкви поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан - тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне. Таким образом все когда-либо погибшие верующие не остаются без молитв Церкви, а их души благодаря этому обретают покой.

Когда Вселенская родительская суббота

Первая вселенская родительская поминальная суббота в 2024 году выпадает 9 марта. У нее нет фиксированной даты, она зависит от Великого поста и отмечается за две недели до его начала. Эту субботу также называют Мясопустная - то есть, накануне Мясопустной недели.

Видео дня

Родительская суббота - как поминать и что нести в церковь

Службы в храмах начинаются накануне поминальной субботы, вечером в пятницу - проводят великую панихиду по всем усопшим (парастас). В саму субботу в церквях проходит заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Поскольку это Вселенская родительская суббота, то во время богослужений важно молиться не только за умерших близких и родственников, но и за всех почивших когда-либо христиан. Особенно за упокой тех, о ком больше некому помолиться.

В родительскую субботу традиционно в храм несут панихидку - поминальные продукты. Это могут быть конфеты, хлеб, подсолнечное масло, крупы, вода, фрукты.

Священнику подают записки с именами умерших - их прочтут на литургии, и зажигают свечи за упокой у икон.

После храма принято посещать могилки родственников на кладбищах, чтобы помянуть умерших и убрать места упокоения. Благим делом считается навести порядок на какой-то заброшенной могиле. После этого верующие накрывают дома поминальный обед: на стол нужно обязательно поставить кутью (коливо).

Что нельзя делать в родительскую субботу

Есть у поминального дня и свои запреты. В этот день не следует:

говорить об умерших плохо;

устраивать шумные застолья и поминать алкоголем;

ругаться и ссориться, говорить о проблемах;

впадать в отчаянье и унывать.

Церковь также не одобряет традицию оставлять еду на могилках - лучше отдать ее в качестве милостыни живым людям. Следует также отложить бытовые дела и заботы - ту же уборку, готовку, а сам поминальный день провести в спокойствии и молитве.

Вселенская родительская суббота - молитва, которую можно прочесть дома

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Ранее мы рассказывали, когда будут поминальные дни в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: