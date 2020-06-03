Петров пост 2020 – дата, что можно и нельзя есть: питание по дням
Петров, или Апостольский пост – это первый летний многодневный пост, который готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Отсюда и название данного поста. В народе его еще также называют Петровка.
Апостольский пост в 2020 году – дата
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Ежегодно Петров пост начинается в разное время и длится от одной до шести недель. Дата его начала зависит от праздника Троицы. Начинается этот пост всегда в понедельник, через неделю после Троицы.
Поскольку Святую Троицу в этом году отмечают в воскресенье, 7 июня, то Петропавловский пост начнется в понедельник, 15 июня. Однако заканчивается он всегда 11 июля – накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Таким образом, в 2020 году пост продлится 27 дней.
Меню на Петров пост: что можно и запрещено есть
Петропавловский пост – не строгий. Но, как и в любой пост, в течение него под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также, соответственно, блюда из них. Также на время поста рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.
В целом основу постной трапезы составляет зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы. В то же время в определенные дни данного поста допускается некоторое послабление, когда возможно употребление рыбы. Также разрешается выпить немного вина в выходные и храмовые праздники.
Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла.
По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается есть рыбу.
В среду и пятницу нужно придерживаться строгого поста в виде сухоядения (можно воду, хлеб, сырые овощи, ягоды и фрукты).
Календарь питания по дням
- 15 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 16 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом
- 17 июня (среда) - сухоядение (строгий пост)
- 18 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты.
- 19 июня (среда) - строгий пост
- 20 июня (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино
- 21 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино
- 22 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 23 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом
- 24 июня (пятница) - сухоядение (строгий пост)
- 25 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты
- 26 июня (среда) - строгий пост
- 27 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино
- 28 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино
- 29 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 30 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом
- 1 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост)
- 2 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты
- 3 июля (среда) - строгий пост
- 4 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино
- 5 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино
- 6 июля (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 7 июля (среда) - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь разрешает есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино
- 8 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост)
- 9 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты
- 10 июля (среда) - строгий пост
- 11 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино.
Правила и запреты Петрова поста
Апостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями.
- Кроме ограничений в питании, на протяжении поста следует также:
- ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий;
- не допускать плохих мыслей, не ругаться матом, не ссориться людьми и не завидовать;
- ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и соцсетями;
- не желательно жениться во время поста;
- воздержаться от интимных отношений (исполнение супружеского долга допускается только по обоюдному согласию).
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