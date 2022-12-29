Подготовка к Новому году - это всегда весело и интересно. К сожалению, далеко не все знают, что в каждом подарке есть скрытый смысл не всем можно дарить те или иные подарки. Мы расскажем вам, какие подарки лучше обойти стороной и почему.

Ни для кого не секрет, что в каждом подарке, независимо от его стоимости, скрыт глубокий смысл. Все мы не раз слышали о том, что нельзя дарить часы, если не хочешь расстаться с человеком, не стоит дарить ножи и т.д.

Но как быть с такими простыми и удобными вещами, как обычные комнатные тапочки? Что с ними не так и почему многие считают, что нельзя дарить тапочки и носки? Давайте попробуем разобраться вместе.

Можно ли тапочки считать хорошим презентом

Если вы не знаете, можно ли на Новый год дарить тапочки, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что тапочки - это подарок, который по правилам этикета можно дарить только очень близким людям. Иными словами, тапочки - это подарок, требующий соблюдения субординации.

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Тапочки можно дарить членам семьи, однако они не подойдут в качестве презента для ваших деловых партнеров или шефа.

Если говорить о том, можно ли дарить домашние тапочки в самом начале отношений, то скорее нет, чем да. Тапочки, как и любой другой подарок, несут в себе скрытый смысл. Если вы недостаточно близки с человеком, которому хотите преподнести презент, лучше выберите что-нибудь более официальное.

Согласитесь, вы не каждому человеку подарите комплект нижнего белья и далеко не от каждого примете такое белье в виде подарка, просто потому, что в некоторых ситуациях такой презент может быть неуместен.

С тапочками примерно такая же история. Тапочки символизируют открытость и близость отношений, поэтому такие презенты стоит делать только тем людям, которых вы считаете родными. Даже самые милые и теплые тапочки будут неуместным презентом для человека, с которым у вас исключительно деловые отношения.

В чем особенность подарка

Если вы собираетесь в гости и не знаете, можно ли дарить тапочки на день рождения, то все зависит от того, в кому именно вы идете. Если именинник ваш близкий друг или родственник - тапочки станут отличным дополнением к основному подарку. Если же это люди, которых вы едва знаете, лучше воздержитесь от такого подарка.

Также учтите, что идя на общее семейное торжество, например Новый год или годовщину совместной жизни, нельзя дарить тапочки только одному из супругов. Если это не день рождения и нет конкретного виновника торжества, презент должен преподноситься всем членам семьи, к которой вы идете в гости.

Приметы, связанные с тапочками

Некоторые свято верят в то, что дарить тапочки - плохая примета. Кого-то могут расстроить тапочки белого цвета, кого-то - черного.

Как бы странно это не звучало, но такой простой предмет, как обычные комнатные тапочки, несет в себе слишком много скрытого смысла. Если вы преподнесете такой презент не тому человеку, ваши действия могут быть неправильно истолкованы.

В начале романтических отношений тапочки могут быть расценены, как предложение начать совместную жизнь. При сложных отношениях, особенно когда есть конфликт поколений, тапочки могут стать невольным намеком на то, что кому-то пора покинуть территорию боевых действий. Более того, есть люди, которые свято верят, что дарить тапочки - плохая примета, так как тем самым вы намекаете человеку, что ему пора отправляться в мир иной.

Разумеется, ничего общего с реальностью такие приметы не имеют, но лучше поинтересуйтесь у человека которому планируете преподнести презент, как он к этому отнесется. Если вы опасаетесь, что в милых домашних тапочках, которые просто должны согревать ноги, человек начнет искать глубокий смысл, который вы туда даже не закладывали - смело меняйте планы и дарите что-нибудь другое.

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