Народный праздник 8 января / фото ua.depositphotos.com

8 января христиане отмечают церковный праздник -  Собор Пресвятой Богоматери. В этот день церковь чтит Деву Марию и её близких: мужа Иосифа, приемного сына Иакова и царя Давида.

Наши предки называли эту дату Бабьи каши. В этот день чтили труд повитух и рожениц. 8 января женщины варили кашу и угощали гостей. Повитухам приносили гостинцы и показывали им ребенка. Женщинам, которые недавно родили, приносили пироги. 

8 января христиане молятся предку Иисуса святому Давиду. Его считают покровителем музыкантов, а сегодняшнюю дату называют удачной для музыки. Этот святой также помогает избавиться от злости и обиды.

Что нельзя делать 8 января

  1. Покупать и брать в руки веревки сегодня – очень плохая примета.
  2. Пить кисель сегодня – к смерти в доме.
  3. Нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет.
  4. Нельзя есть из потресканной или разбитой посуды.

Приметы погоды 8 января

  • Липкий снег сулит потепление.
  • Северный ветер – к похолоданию.
  • Синицы громко поют – к ночным заморозкам.
  • Если вороны собираются в стаи, то скоро будет вьюга.

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