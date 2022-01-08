Народный праздник 8 января / фото ua.depositphotos.com
8 января христиане отмечают церковный праздник - Собор Пресвятой Богоматери. В этот день церковь чтит Деву Марию и её близких: мужа Иосифа, приемного сына Иакова и царя Давида.
Наши предки называли эту дату Бабьи каши. В этот день чтили труд повитух и рожениц. 8 января женщины варили кашу и угощали гостей. Повитухам приносили гостинцы и показывали им ребенка. Женщинам, которые недавно родили, приносили пироги.
8 января христиане молятся предку Иисуса святому Давиду. Его считают покровителем музыкантов, а сегодняшнюю дату называют удачной для музыки. Этот святой также помогает избавиться от злости и обиды.
Что нельзя делать 8 января
- Покупать и брать в руки веревки сегодня – очень плохая примета.
- Пить кисель сегодня – к смерти в доме.
- Нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет.
- Нельзя есть из потресканной или разбитой посуды.
Приметы погоды 8 января
- Липкий снег сулит потепление.
- Северный ветер – к похолоданию.
- Синицы громко поют – к ночным заморозкам.
- Если вороны собираются в стаи, то скоро будет вьюга.