Народный праздник 8 января получил названия Собор Пресвятой Богородицы, Повитухи, Бабий праздник.

8 января христиане отмечают церковный праздник - Собор Пресвятой Богоматери. В этот день церковь чтит Деву Марию и её близких: мужа Иосифа, приемного сына Иакова и царя Давида.

Наши предки называли эту дату Бабьи каши. В этот день чтили труд повитух и рожениц. 8 января женщины варили кашу и угощали гостей. Повитухам приносили гостинцы и показывали им ребенка. Женщинам, которые недавно родили, приносили пироги.

8 января христиане молятся предку Иисуса святому Давиду. Его считают покровителем музыкантов, а сегодняшнюю дату называют удачной для музыки. Этот святой также помогает избавиться от злости и обиды.

Что нельзя делать 8 января

Покупать и брать в руки веревки сегодня – очень плохая примета. Пить кисель сегодня – к смерти в доме. Нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет. Нельзя есть из потресканной или разбитой посуды.

Приметы погоды 8 января

Липкий снег сулит потепление.

Северный ветер – к похолоданию.

Синицы громко поют – к ночным заморозкам.

Если вороны собираются в стаи, то скоро будет вьюга.

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