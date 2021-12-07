7 декабря христиане отмечают церковный праздник великомученицы Екатерины Александрийской, покровительницы брака и семейного счастья. Ей молятся о легких родах, счастливом браке и хорошем женихе.
В этот день наши предки устраивали веселые гонки на санях. Парни участвовали в соревновании, а девушки за них болели. Также на санях катали женщин и детей. В эту дату почитали всех молодоженов и дарили им подарки.
Вечером в День святой Екатерины девушки гадали на суженого. Самым популярным был ритуал с веткой вишни. Вишнёвую ветвь ставили в емкость с водой и оставляли на месяц. Если до Рождества ветка расцветет, то у девушки будет счастливый брак.
Что нельзя делать 7 декабря
- Плохой приметой считается жечь костры и топить печь – жизнь может "задымится".
- Нельзя работать по дому, убирать и стирать.
- Запрещено есть мясо и молочные продукты, пить алкоголь, ведь сейчас длится пост.
Приметы погоды 7 декабря
- Если погода ясная, то зима будет морозной.
- Если снег до этой даты ещё не выпал, то год будет неурожайный.
- Оттепель сегодня – к сильным морозам на следующей неделе.
- Туман утром – к мокрой погоде и гололеду.