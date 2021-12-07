Народный праздник 7 декабря имеет названия Катерина Санница, Екатеринин день, Катерина Женодавица, Святая Екатерина.

7 декабря христиане отмечают церковный праздник великомученицы Екатерины Александрийской, покровительницы брака и семейного счастья. Ей молятся о легких родах, счастливом браке и хорошем женихе.

В этот день наши предки устраивали веселые гонки на санях. Парни участвовали в соревновании, а девушки за них болели. Также на санях катали женщин и детей. В эту дату почитали всех молодоженов и дарили им подарки.

Вечером в День святой Екатерины девушки гадали на суженого. Самым популярным был ритуал с веткой вишни. Вишнёвую ветвь ставили в емкость с водой и оставляли на месяц. Если до Рождества ветка расцветет, то у девушки будет счастливый брак.

Что нельзя делать 7 декабря

Плохой приметой считается жечь костры и топить печь – жизнь может "задымится". Нельзя работать по дому, убирать и стирать. Запрещено есть мясо и молочные продукты, пить алкоголь, ведь сейчас длится пост.

Приметы погоды 7 декабря

Если погода ясная, то зима будет морозной.

Если снег до этой даты ещё не выпал, то год будет неурожайный.

Оттепель сегодня – к сильным морозам на следующей неделе.

Туман утром – к мокрой погоде и гололеду.

Автор: Екатерина Пулатова