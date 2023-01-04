Христиане отмечают церковный праздник 4 января в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных. Ей молились на протяжении всей беременности и перед родами. Считается, что роды 4 января проходят легко и успешно. Сегодня отмечается День ангела Анастасии 2023.
Девушки 4 января вышивали специальное полотенце, которое брали на роды. Над ним читали молитву о здоровье ребенка. Верили, что такая вещь сделает роды успешными и простыми, а ребенку принесет крепкое здоровье.
Для удачных родов беременные в этот день проводили ритуал - смазывали живот теплым пеплом из печи. Затем трижды проговаривали: "Как в печи огонь не горит, так пусть в моем животе ребенок не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Дата 4 января считается удачной для различных гаданий и ритуалов. Но стоит помнить, что церковь не одобряет такие действия.
Что нельзя делать 4 января
- Нельзя ругать и бить животных, иначе могут быть проблемы со здоровьем.
- Беременной сегодня нельзя нервничать и ругаться матом.
- Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.
- На Анастасию не стоит прокалывать уши, иначе они будут долго заживать.
- Нельзя ходить по дому босиком.
- День удачен для рукоделия, но беременным шить нельзя.
Приметы погоды 4 января
- Какая погода сегодня, таким будет и октябрь.
- Огонь в печи быстро разгорается и мощно горит - к скорому похолоданию.
- Много сосулек на крыше - к урожайному лету.
- Облака плывут против ветра - к снегопаду.
- Если в реках стало меньше воды, то лето будет засушливым и рыба клевать не будет.