Какой народный праздник 4 января / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 4 января в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных. Ей молились на протяжении всей беременности и перед родами. Считается, что роды 4 января проходят легко и успешно. Сегодня отмечается День ангела Анастасии 2023.

Девушки 4 января вышивали специальное полотенце, которое брали на роды. Над ним читали молитву о здоровье ребенка. Верили, что такая вещь сделает роды успешными и простыми, а ребенку принесет крепкое здоровье.

Для удачных родов беременные в этот день проводили ритуал - смазывали живот теплым пеплом из печи. Затем трижды проговаривали: "Как в печи огонь не горит, так пусть в моем животе ребенок не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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Дата 4 января считается удачной для различных гаданий и ритуалов. Но стоит помнить, что церковь не одобряет такие действия.

Что нельзя делать 4 января

  1. Нельзя ругать и бить животных, иначе могут быть проблемы со здоровьем.
  2. Беременной сегодня нельзя нервничать и ругаться матом.
  3. Нельзя вышивать зелеными и синими нитками.
  4. На Анастасию не стоит прокалывать уши, иначе они будут долго заживать.
  5. Нельзя ходить по дому босиком.
  6. День удачен для рукоделия, но беременным шить нельзя.

Приметы погоды 4 января

  • Какая погода сегодня, таким будет и октябрь.
  • Огонь в печи быстро разгорается и мощно горит - к скорому похолоданию.
  • Много сосулек на крыше - к урожайному лету.
  • Облака плывут против ветра - к снегопаду.
  • Если в реках стало меньше воды, то лето будет засушливым и рыба клевать не будет.

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