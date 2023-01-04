Народный праздник 4 января известен под названиями Анастасия Узорешительница, Настасьин день.

Христиане отмечают церковный праздник 4 января в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных. Ей молились на протяжении всей беременности и перед родами. Считается, что роды 4 января проходят легко и успешно. Сегодня отмечается День ангела Анастасии 2023.

Девушки 4 января вышивали специальное полотенце, которое брали на роды. Над ним читали молитву о здоровье ребенка. Верили, что такая вещь сделает роды успешными и простыми, а ребенку принесет крепкое здоровье.

Для удачных родов беременные в этот день проводили ритуал - смазывали живот теплым пеплом из печи. Затем трижды проговаривали: "Как в печи огонь не горит, так пусть в моем животе ребенок не болит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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Дата 4 января считается удачной для различных гаданий и ритуалов. Но стоит помнить, что церковь не одобряет такие действия.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя ругать и бить животных, иначе могут быть проблемы со здоровьем. Беременной сегодня нельзя нервничать и ругаться матом. Нельзя вышивать зелеными и синими нитками. На Анастасию не стоит прокалывать уши, иначе они будут долго заживать. Нельзя ходить по дому босиком. День удачен для рукоделия, но беременным шить нельзя.

Приметы погоды 4 января

Какая погода сегодня, таким будет и октябрь.

Огонь в печи быстро разгорается и мощно горит - к скорому похолоданию.

Много сосулек на крыше - к урожайному лету.

Облака плывут против ветра - к снегопаду.

Если в реках стало меньше воды, то лето будет засушливым и рыба клевать не будет.

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