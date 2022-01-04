Какой православный праздник сегодня рекомендует отметить церковь - читайте на УНИАН.

Святая Анастасия родилась в Риме, ее мать была тайной христианкой и поручила воспитание дочери святому Хрисогону. Анастасия чтила церковь и была благочестивой, но после смерти матери отец без спросу выдал ее замуж за язычника. Для того, чтобы не нарушать данный обет девства, девушка постоянно ссылалась на болезнь и сохраняла чистоту.

Читайте также4 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ те времена христиан заключали в темницы, Анастасия тайно посещала их, кормила, давала одежду и утешала. Когда муж ее умер, все наследство девушка отдала на благотворительность. Повзрослев, отправилась в странствия, чтобы помогать нуждающимся по всему миру. Анастасия избавляла людей от уз страха и отчаяния, поэтому ее прозвали Узорешительницей.

Царь Диоклетиан узнал о поступках святой и вызвал ее к себе, отдав языческим жрецам, чтобы они заставили девушку отказаться от Господа. Анастасия приняла муки, но вскоре Господь освободил ее и она продолжила свои благотворительные поступки.

Позднее Анастасию всё-таки поймали, заключили в темницу и, не сумев утопить на корабле, растянули на кресте. В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 4 января - Настасьин день.

Приметы 4 января

на закате небо чистое - завтра будет солнечный и ясный день;

какая погода на Анастасию, такой она и окажется в октябре;

сосульки на крышах домов - к урожайному году;

облака плывут против ветра - в ближайшее время пойдет снег.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день не стоит ходить по дому босиком, иначе можно навлечь на себя нищету. Также не рекомендуется прокалывать уши. Если нарушить запрет, то раны будут долго заживать. Как и в любой другой церковный праздник, 4 января нельзя ссориться и сплетничать.

Что можно делать 4 января

Славяне в этот день доставали из своих сундуков вышиванки с орнаментами и учили девушек рукодельничать. Беременные вышивали себе обереговые полотна, которые должны были помочь при родах. Также 4 января было принято есть постную кашу - считалось, что с помощью нее девушка обеспечит здоровье и себе, и малышу.

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