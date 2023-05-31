Народный праздник 31 мая известен под названиями Федот Овсяник, Семь дев, Федотов день.

Православные верующие отмечают день памяти мученика Феодота Анкирского, а также семи дев-мучениц. Это последний день весны. Наши предки в день Федота сеяли овес и лен, а также окучивали картошку. Для большей урожайности льна крестьяне сыпали в лунки с семенами скорлупу пасхальных яиц.

Священным деревом 31 мая считается дуб. Наши предки в последний весенний день сажали молодые дубы как символ мудрости и благополучия будущих поколений. Считалось, что если влюбленные посадят это дерево вместе, то проживут в счастливом браке всю жизнь.

31 мая считается очень удачным днем для лечения болей в спине и пояснице. В эту дату можно записаться на целебный массаж.

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Рожденные 31 мая люди по характеру очень трудолюбивые и энергичные. Кажется, будто они всё успевают. Они умеют найти выход из любой ситуации и дают хорошие советы. Эти люди готовы брать на себя чужие советы, чем могут злоупотреблять их близкие.

Что нельзя делать 31 мая

Нельзя в этот день накладывать на тарелку много еды, если вы не сможете полностью ее доесть. Также остатки еды 31 мая нельзя выбрасывать, но можно скормить домашнему скоту или птицам.

Не планируйте важных дел и поездок на сегодня, а также собеседований и разговоров с начальством. Такие события вряд ли пройдут успешно.

Незамужним девушкам 31 мая нельзя заплетать косы и примерять чужие обручальные кольца.

Приметы погоды 31 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если дуб позеленел раньше ясеня, то лето будет засушливым, и наоборот.

Если к этому дню листья на дубе еще не полностью распустились, то урожай зерновых в этом году будет скудным.

Небо во время заката солнца посерело - к дождю.

Пчелы летают далеко от улья - к хорошей погоде.

Утренний туман 31 мая предвещает дождливый июнь.

Синие облака предвещают грозу.

Чем позже яблоня расцвела, тем позже в этом году наступит осень.

Если от земли идет пар, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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