Народный праздник 3 декабря известен под названиями Проклов день.

Христиане отмечают церковный праздник 3 декабря в честь архиепископа Прокла. К этому дню обычно окончательно устанавливась зима и крестьяне пересаживались на сани.

На Прокла нечисть вылезала из своих нор и мешала людям. Чтобы злые силы не навредили людям, в эту дату старались не выходить из дома без большой надобности. Считалось, что нечисть обитает в заброшенных зданиях и кладовых, поэтому в такие места сегодня лучше не заходить. На Прокла умывались святой водой, чтобы защититься от нечисти и сохранить здоровье.

День считается удачным для поездок и путешествий, но не очень удачным для свадьбы и семейных посиделок.

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Что нельзя делать 3 декабря

Не стоит без надобности выходить из дома, а также заходить в старые заброшенные кладовые и амбары. Неудачный день для свадьбы. Сегодня нельзя пить алкоголь, особенно на улице, иначе рискуете замерзнуть.

Приметы погоды 3 декабря

В печи громко трещат бревна - сильным морозам.

Если ночью идет снег, а днем сухо, то ближайшие дни будут ясными.

Снегири ходят по земле и копаются в снегу - к потеплению.

Если снегири громко поют, то скоро наступит буря.

Если весь день идет снег, то вся зима будет снежной.

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