Христиане отмечают церковный праздник 3 декабря в честь архиепископа Прокла. К этому дню обычно окончательно устанавливась зима и крестьяне пересаживались на сани.
На Прокла нечисть вылезала из своих нор и мешала людям. Чтобы злые силы не навредили людям, в эту дату старались не выходить из дома без большой надобности. Считалось, что нечисть обитает в заброшенных зданиях и кладовых, поэтому в такие места сегодня лучше не заходить. На Прокла умывались святой водой, чтобы защититься от нечисти и сохранить здоровье.
День считается удачным для поездок и путешествий, но не очень удачным для свадьбы и семейных посиделок.
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Что нельзя делать 3 декабря
- Не стоит без надобности выходить из дома, а также заходить в старые заброшенные кладовые и амбары.
- Неудачный день для свадьбы.
- Сегодня нельзя пить алкоголь, особенно на улице, иначе рискуете замерзнуть.
Приметы погоды 3 декабря
- В печи громко трещат бревна - сильным морозам.
- Если ночью идет снег, а днем сухо, то ближайшие дни будут ясными.
- Снегири ходят по земле и копаются в снегу - к потеплению.
- Если снегири громко поют, то скоро наступит буря.
- Если весь день идет снег, то вся зима будет снежной.