Христиане отмечают церковный праздник 29 августа в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. В народе этот праздник известен как Хлебный или Ореховый Спас. В этот праздник освящают орехи и хлеб в церкви. Хлеб желательно испечь самостоятельно - для этого пригодится рецепт домашнего хлеба.
В этот день очень полезной и целебной считается вода в колодезях и источниках. В этот день набирали такую воду и хранили до зима - считалось, что она может не портиться месяцами.
Как понятно из названия, Ореховый Спас считается очень удачным для сбора орехов и заготовки их на зиму. Также в эту дату можно сеять озимые культуры на огороде. 29 августа из зерна нового урожая выпекали хлеб.
День считается подходящим для путешествий и командировок - дорога будет легкой и удачной. Чтобы в пути сопутствовал успех, нужно положить в карман три колоска.
Что нельзя делать 29 августа
- Нельзя грубо обходиться с деревьями, ломать ветки и вырывать саженцы, заготавливать дрова.
- В этот день вода бывает непредсказуемой и неспокойной, поэтому не рекомендуется плавать в реке и путешествовать на лодке.
- Строго запрещено в этот день выбрасывать хлеб и наступать на хлебные крошки.
Приметы погоды 29 августа
- Если в реке спокойное течение, то осень будет теплой и затяжной, а если река бурлит, то зима наступит рано и будет морозной.
- Хороший урожай орехов - в следующем году будет много зерна.
- Ночью не видно звезд - к сухой и безоблачной погоде.
- Густые серые облака сулят ветреную погоду.