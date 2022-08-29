Народный праздник 29 августа известен под названиями Хлебный Спас, Спас на полотне, Ореховый Спас.

Христиане отмечают церковный праздник 29 августа в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. В народе этот праздник известен как Хлебный или Ореховый Спас. В этот праздник освящают орехи и хлеб в церкви. Хлеб желательно испечь самостоятельно - для этого пригодится рецепт домашнего хлеба.

В этот день очень полезной и целебной считается вода в колодезях и источниках. В этот день набирали такую воду и хранили до зима - считалось, что она может не портиться месяцами.

Как понятно из названия, Ореховый Спас считается очень удачным для сбора орехов и заготовки их на зиму. Также в эту дату можно сеять озимые культуры на огороде. 29 августа из зерна нового урожая выпекали хлеб.

Відео дня:

День считается подходящим для путешествий и командировок - дорога будет легкой и удачной. Чтобы в пути сопутствовал успех, нужно положить в карман три колоска.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя грубо обходиться с деревьями, ломать ветки и вырывать саженцы, заготавливать дрова. В этот день вода бывает непредсказуемой и неспокойной, поэтому не рекомендуется плавать в реке и путешествовать на лодке. Строго запрещено в этот день выбрасывать хлеб и наступать на хлебные крошки.

Приметы погоды 29 августа

Если в реке спокойное течение, то осень будет теплой и затяжной, а если река бурлит, то зима наступит рано и будет морозной.

Хороший урожай орехов - в следующем году будет много зерна.

Ночью не видно звезд - к сухой и безоблачной погоде.

Густые серые облака сулят ветреную погоду.

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