Народный праздник 28 ноября известен под названиями Гурьев день, Гурий Морозный.

Христиане отмечают церковный праздник 28 ноября в честь христианских мучеников Гурия, Самона и Авия. Святого Гурия в народе считали покровителем от зубных болезней, поэтому этот день очень удачный для посещения стоматолога. Также святому Гурию молились об исцелении зубной боли.

Часто в Гурьев день стояла сырая погода, а на дорогах было много грязи. С этой даты начинался Рождественский пост, поэтому уже сегодня нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. В Гурьев день было принято закупать мешки с зерном на зиму, чтобы кормить домашний скот. Также закупались сеном и соломой на зиму.

В Гурьев день много внимания уделяли лошадям: чистили стойла, осматривали копыта, давали лошадям различные лакомства.

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В эту дату для крепкого здоровья и хорошего самочувствия следует принять водные процедуры, например, сходить в баню или принять горячую ванну с целебными травами.

Что нельзя делать 28 ноября

В этот день не стоит носить украшения из агата и аметиста. Нельзя рубить деревья и обрезать их ветки сегодня. Сегодня нельзя сжигать листья.

Приметы погоды 28 ноября

Если в этот день выпал снег, то он пролежит до самой весны.

Если идет снег или мокрый снег, то весна будет холодной и ненастной.

Лошади громко ржут сегодня - к мягкой и малоснежной зиме.

Если в этот день дует сильный ветер, то до самого Дня святого Николая будет ветрено.

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