Христиане отмечают церковный праздник 28 ноября в честь христианских мучеников Гурия, Самона и Авия. Святого Гурия в народе считали покровителем от зубных болезней, поэтому этот день очень удачный для посещения стоматолога. Также святому Гурию молились об исцелении зубной боли.
Часто в Гурьев день стояла сырая погода, а на дорогах было много грязи. С этой даты начинался Рождественский пост, поэтому уже сегодня нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. В Гурьев день было принято закупать мешки с зерном на зиму, чтобы кормить домашний скот. Также закупались сеном и соломой на зиму.
В Гурьев день много внимания уделяли лошадям: чистили стойла, осматривали копыта, давали лошадям различные лакомства.
В эту дату для крепкого здоровья и хорошего самочувствия следует принять водные процедуры, например, сходить в баню или принять горячую ванну с целебными травами.
Что нельзя делать 28 ноября
- В этот день не стоит носить украшения из агата и аметиста.
- Нельзя рубить деревья и обрезать их ветки сегодня.
- Сегодня нельзя сжигать листья.
Приметы погоды 28 ноября
- Если в этот день выпал снег, то он пролежит до самой весны.
- Если идет снег или мокрый снег, то весна будет холодной и ненастной.
- Лошади громко ржут сегодня - к мягкой и малоснежной зиме.
- Если в этот день дует сильный ветер, то до самого Дня святого Николая будет ветрено.