Христиане отмечают церковный праздник 26 февраля в честь преподобного отшельника Мартиниана Палестинского. Также в этот день чтят праведную девушку Светлану, которой Мартиниан помог, когда она разбилась на корабле в шторм.
Святой Мартиниан у наших предков считался защитником от блуда, соблазнов и греховных помыслов. Считалось, что он помогает человеку встать на праведный путь, справиться с искушениями и бросить вредные привычки.
Также 26 февраля в давние времена считали днем поминания усопших. В эту дату посещали кладбище, убирали могилы и молились за упокой душ близких. При посещении кладбища обязательно давали милостыню беднякам, которых встречали по пути, или заносили пожертвование в храм.
Вечер 26 февраля муж и жена проводили вместе: делились секретами и обсуждали прошлое. По давнему поверью, что если супруги сегодня поговорят по душам, то брак будет счастливым. Особенно если пара поженилась недавно.
Хорошей приметой 26 февраля считается уборка в доме. Чистота в доме привлечет удачу и счастье.
Что нельзя делать 26 февраля
- В этот день нельзя ссориться и планировать финансовые вопросы молодоженам, иначе все планы разрушатся.
- Нельзя шить, прясть и ткать в этот день, иначе рискуете потерять зрение.
- Нельзя чтобы в доме было грязно и кровать была неубранной.
- Как и в любой день, категорически запрещено заниматься блудом и изменять мужу или жене. Такая измена обязательно раскроется позднее.
Приметы погоды 26 февраля
- Ясное небо без единого облака - к солнечному и теплому марту.
- Если на улице много снега и он не тает, то весна будет поздней и холодной.
- Синицы громко поют - к наступлению весны.
- Весна уже началась, если расцвели подснежники.
- Чем холоднее последние дни февраля, тем жарче будет лето.
- Если растаял весь лед на водоемах, то они больше льдом не покроются.