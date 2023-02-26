Какой праздник 26 февраля / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 26 февраля в честь преподобного отшельника Мартиниана Палестинского. Также в этот день чтят праведную девушку Светлану, которой Мартиниан помог, когда она разбилась на корабле в шторм.

Святой Мартиниан у наших предков считался защитником от блуда, соблазнов и греховных помыслов. Считалось, что он помогает человеку встать на праведный путь, справиться с искушениями и бросить вредные привычки.

Также 26 февраля в давние времена считали днем поминания усопших. В эту дату посещали кладбище, убирали могилы и молились за упокой душ близких. При посещении кладбища обязательно давали милостыню беднякам, которых встречали по пути, или заносили пожертвование в храм.

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Вечер 26 февраля муж и жена проводили вместе: делились секретами и обсуждали прошлое. По давнему поверью, что если супруги сегодня поговорят по душам, то брак будет счастливым. Особенно если пара поженилась недавно. 

Хорошей приметой 26 февраля считается уборка в доме. Чистота в доме привлечет удачу и счастье.

Что нельзя делать 26 февраля

  1. В этот день нельзя ссориться и планировать финансовые вопросы молодоженам, иначе все планы разрушатся.
  2. Нельзя шить, прясть и ткать в этот день, иначе рискуете потерять зрение.
  3. Нельзя чтобы в доме было грязно и кровать была неубранной.
  4. Как и в любой день, категорически запрещено заниматься блудом и изменять мужу или жене. Такая измена обязательно раскроется позднее.

Приметы погоды 26 февраля

  • Ясное небо без единого облака - к солнечному и теплому марту. 
  • Если на улице много снега и он не тает, то весна будет поздней и холодной.
  • Синицы громко поют - к наступлению весны.
  • Весна уже началась, если расцвели подснежники.
  • Чем холоднее последние дни февраля, тем жарче будет лето.
  • Если растаял весь лед на водоемах, то они больше льдом не покроются.

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