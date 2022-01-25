25 января в церковном календаре отмечается Татьянин день. В этот церковный праздник христиане чтят память мученицы Татианы Римской. В 1755 году в этот день был основан Московский государственный университет. С тех пор в Татьянин день также отмечают День студента.
Наши предки отмечали Татьянин день весело и шумно. Особенно громко веселились студенты. Они выступали в церковных хорах и посещали молебны в этот день. В Татьянин день молодежь каталась на санях, устраивала застолья и разыгрывала профессоров.
Святой Татьяне 25 января молятся о прибавлении ума и успешной учебе. Женщины 25 января выпекали каравай в форме солнца, а также выбивали пыль из ковров. Если почистить ковер сегодня, то дом будут обходить болезни.
Что нельзя делать 25 января
- Школьникам и студентам нельзя готовиться к экзаменам и контрольным, иначе все оценки будут плохими.
- Хвастаться в этот день - очень плохая примета.
- Нельзя рисковать, заниматься экстремальным спортом и играть в азартные игры.
Приметы погоды 25 января
- Южный ветер сулит засушливое и неурожайное лето.
- Снег на Татьяну - к дождливому лету.
- Высокие сугробы - к хорошему урожаю зерна.
- Яркие звезды на небе сулят ранюю весу.