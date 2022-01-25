Народный праздник 25 января получил названия Татьянин день, Татьяна Крещенская.

25 января в церковном календаре отмечается Татьянин день. В этот церковный праздник христиане чтят память мученицы Татианы Римской. В 1755 году в этот день был основан Московский государственный университет. С тех пор в Татьянин день также отмечают День студента.

Наши предки отмечали Татьянин день весело и шумно. Особенно громко веселились студенты. Они выступали в церковных хорах и посещали молебны в этот день. В Татьянин день молодежь каталась на санях, устраивала застолья и разыгрывала профессоров.

Святой Татьяне 25 января молятся о прибавлении ума и успешной учебе. Женщины 25 января выпекали каравай в форме солнца, а также выбивали пыль из ковров. Если почистить ковер сегодня, то дом будут обходить болезни.

Что нельзя делать 25 января

Школьникам и студентам нельзя готовиться к экзаменам и контрольным, иначе все оценки будут плохими. Хвастаться в этот день - очень плохая примета. Нельзя рисковать, заниматься экстремальным спортом и играть в азартные игры.

Приметы погоды 25 января

Южный ветер сулит засушливое и неурожайное лето.

Снег на Татьяну - к дождливому лету.

Высокие сугробы - к хорошему урожаю зерна.

Яркие звезды на небе сулят ранюю весу.

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