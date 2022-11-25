Народный праздник 25 ноября известен под названиями Иван Милостивый, Иван Снежный.

Христиане отмечают церковный праздник 25 ноября в честь патриарха Иоанна Милостивого, а также Милостивой иконы Божьей Матери. Этот день прозвали в народе Иваном Снежным, поскольку сегодня обычно стоит соответствующая погода. Дни уже становились гораздо короче.

В этот период часто болели маленькие дети, а на день Ивана выпадал пик детских простудных заболеваний. В эту дату родители молились Богородице о крепком здоровье детей.

Наши предки в этот день ездили на рынок и закупались товарами на зиму. В дорогу брали большую телегу, чтобы увезти больше товаров. Также закупались дровами на зиму.

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В Киевской Руси в эту дату начиналась свадебная неделя. Потом свадьбы не играли до конца зимы. Поэтому молодежь старалась успеть заключить брак в течение этой недели. К свадьбе девушки вышивали рушник и брали с собой на венчание. Чем красивей был рушник, тем талантливей считалась невеста.

Что нельзя делать 25 ноября

Неудачный день для рыбалки. Сегодня нельзя ловить раков. Нельзя сжигать листья в этот день, но можно сделать из листьев компост. Не стоит игнорировать советы родных в этот день. Они вам очень пригодятся.

Приметы погоды 25 ноября

Если сегодня выпал снег, то он пролежит до самой весны.

Если прилетели зимние птицы - снегири, сойки и синицы - то скоро наступит настоящая зима.

Снег весь день идет - к поздней и холодной весне.

Много золы в печи - к скорому похолоданию.

Если утром стоит сильный мороз, то и вечер будет морозным.

Утренний туман сегодня предвещает потепление.

Облака плывут против ветра - к сильному снегопаду.

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