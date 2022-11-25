Христиане отмечают церковный праздник 25 ноября в честь патриарха Иоанна Милостивого, а также Милостивой иконы Божьей Матери. Этот день прозвали в народе Иваном Снежным, поскольку сегодня обычно стоит соответствующая погода. Дни уже становились гораздо короче.
В этот период часто болели маленькие дети, а на день Ивана выпадал пик детских простудных заболеваний. В эту дату родители молились Богородице о крепком здоровье детей.
Наши предки в этот день ездили на рынок и закупались товарами на зиму. В дорогу брали большую телегу, чтобы увезти больше товаров. Также закупались дровами на зиму.
В Киевской Руси в эту дату начиналась свадебная неделя. Потом свадьбы не играли до конца зимы. Поэтому молодежь старалась успеть заключить брак в течение этой недели. К свадьбе девушки вышивали рушник и брали с собой на венчание. Чем красивей был рушник, тем талантливей считалась невеста.
Что нельзя делать 25 ноября
- Неудачный день для рыбалки. Сегодня нельзя ловить раков.
- Нельзя сжигать листья в этот день, но можно сделать из листьев компост.
- Не стоит игнорировать советы родных в этот день. Они вам очень пригодятся.
Приметы погоды 25 ноября
- Если сегодня выпал снег, то он пролежит до самой весны.
- Если прилетели зимние птицы - снегири, сойки и синицы - то скоро наступит настоящая зима.
- Снег весь день идет - к поздней и холодной весне.
- Много золы в печи - к скорому похолоданию.
- Если утром стоит сильный мороз, то и вечер будет морозным.
- Утренний туман сегодня предвещает потепление.
- Облака плывут против ветра - к сильному снегопаду.