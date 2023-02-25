Христиане отмечают церковный праздник 25 февраля в честь Митрополита Алексея и епископа Мелетия Антиохийского.
Наши предки 25 февраля на три дня выносили на улицу семена и зерно для посева. Считалось, что это закаляет посевной материал и растения в будущем будут легче переживать непогоду. Но важно, чтобы семена стояли под крышей и на них не попала влага.
В народе 25 февраля называли рыбным днем. Лед на реках и озерах постепенно таял и рыбы становилось все больше. День считается удачным для рыбалки. Хозяйки в эту дату готовили пирожки с рыбой и варили рыбную уху. По приметам, рыбные блюда в этот день приносят крепкое здоровье.
Сны в ночь с 24 на 25 февраля имеют противоположное значение. Если приснился кошмар, то вас ждет что-то хорошее, а если сон приятный, то могут быть какие-то проблемы.
Что нельзя делать 25 февраля
- Нельзя выходить на улицу без шапки, даже если погода теплая и безветренная, иначе простудите голову.
- Нельзя выбрасывать остатки выпечки или хлеба. Лучше отдайте их птицам или домашнему скоту.
- Неудачный день для командировок и рабочих поездок.
Приметы погоды 25 февраля
- Чем холоднее последние дни февраля, тем теплее будет март.
- Если в водоемах плавают и купаются утки, значит весна уже наступила.
- Птицы сидят на самых верхушках деревьев - к ранней весне, на нижних ветках - к поздней.
- Если на полях ещё лежит снег, то урожай в этом году будет хорошим.
- Подснежники распустились - весна на пороге.
- Кошка прячется под одеяло или на батарею - скоро похолодает.
- Весна уже наступила, если появились мухи и другие насекомые.