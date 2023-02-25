Народный праздник 25 февраля известен под названиями Алексей Рыбный, Мелетей и Алексей.

Христиане отмечают церковный праздник 25 февраля в честь Митрополита Алексея и епископа Мелетия Антиохийского.

Наши предки 25 февраля на три дня выносили на улицу семена и зерно для посева. Считалось, что это закаляет посевной материал и растения в будущем будут легче переживать непогоду. Но важно, чтобы семена стояли под крышей и на них не попала влага.

В народе 25 февраля называли рыбным днем. Лед на реках и озерах постепенно таял и рыбы становилось все больше. День считается удачным для рыбалки. Хозяйки в эту дату готовили пирожки с рыбой и варили рыбную уху. По приметам, рыбные блюда в этот день приносят крепкое здоровье.

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Сны в ночь с 24 на 25 февраля имеют противоположное значение. Если приснился кошмар, то вас ждет что-то хорошее, а если сон приятный, то могут быть какие-то проблемы.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя выходить на улицу без шапки, даже если погода теплая и безветренная, иначе простудите голову. Нельзя выбрасывать остатки выпечки или хлеба. Лучше отдайте их птицам или домашнему скоту. Неудачный день для командировок и рабочих поездок.

Приметы погоды 25 февраля

Чем холоднее последние дни февраля, тем теплее будет март.

Если в водоемах плавают и купаются утки, значит весна уже наступила.

Птицы сидят на самых верхушках деревьев - к ранней весне, на нижних ветках - к поздней.

Если на полях ещё лежит снег, то урожай в этом году будет хорошим.

Подснежники распустились - весна на пороге.

Кошка прячется под одеяло или на батарею - скоро похолодает.

Весна уже наступила, если появились мухи и другие насекомые.

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