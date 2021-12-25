Народный праздник 25 декабря известен под названием Спиридон-солнцеворот.

25 декабря христиане отмечают церковный праздник чудотворца Спиридона Тримифунтского. По верованиям наших предков, солнце в этот день укатывается в теплые края до апреля. С этой даты и до весны часто не бывает ни одного ясного дня.

Католики и некоторые православные 25 декабря отмечают Рождество Христово. Для большинства же православных это обычный день. Мужчины в этот день точили косы, ножи и топоры. Чтобы защитить дом от нечисти, топор вешали у порога. Женщины пекли круглый хлеб, который символизировал солнце.

По народным поверьям, если 25 декабря стряхнуть снег с веток, то деревья будут лучше расти. Также в этот день проводят ритуал для здоровья кур: в правый рукав одежды засыпают зерно и кормят птиц.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя вязать, вышивать и шить. В этот день нельзя охотиться. Считается, что во время охоты зверь может напасть на человека. Нельзя ругаться и конфликтовать с близкими, иначе надолго рассоритесь.

Приметы погоды 25 декабря

Ясный и безоблачный день сулит морозный Новый год, а если сегодня пасмурно, то на 1 января будет тепло.

Птицы активно перья чистят – к морозам.

Направление ветра поменялось – к резкому изменению погоды.

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