Народный праздник 23 ноября получил названия Ераст и Родион, Родион Ледолом.

23 ноября отмечается церковный праздник мучеников Ераста и Родиона, а также ещё четырех апостолов. Также в эту дату празднуем день памяти Георгия Победоносца. С этой даты начинаются настоящие морозы. Даже на юге уже может выпасть снег.

В этот день христиане в церкви освящают хлеб и соль. Таким хлебом кормили скотину для крепкого здоровья животного, а также давали освященную выпечку детям. День считается удачным для охоты, но не для рыбалки.

23 ноября нужно помочь беднякам или голодающим. Тогда Бог вознаградит человека за проявленную щедрость. В эту дату можно помириться с человеком, с которым вы поссорились. Тогда у вас никогда не будет разногласий.

Что нельзя делать 23 ноября

Нельзя начинать новые дела. Запрещено давать в долг деньги или личные вещи. В эту дату не стоит путешествовать. Вечером не стоит выходить из дома без большой нужды.

Приметы погоды 23 ноября

Много снега выпало – к теплой зиме.

Сильный ветер дует – к похолоданию.

Если воробьи громко поют, то скоро потеплеет.

Грязь на дороге – к морозной зиме.

Автор: Екатерина Пулатова