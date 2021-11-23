23 ноября отмечается церковный праздник мучеников Ераста и Родиона, а также ещё четырех апостолов. Также в эту дату празднуем день памяти Георгия Победоносца. С этой даты начинаются настоящие морозы. Даже на юге уже может выпасть снег.
В этот день христиане в церкви освящают хлеб и соль. Таким хлебом кормили скотину для крепкого здоровья животного, а также давали освященную выпечку детям. День считается удачным для охоты, но не для рыбалки.
23 ноября нужно помочь беднякам или голодающим. Тогда Бог вознаградит человека за проявленную щедрость. В эту дату можно помириться с человеком, с которым вы поссорились. Тогда у вас никогда не будет разногласий.
Что нельзя делать 23 ноября
- Нельзя начинать новые дела.
- Запрещено давать в долг деньги или личные вещи.
- В эту дату не стоит путешествовать.
- Вечером не стоит выходить из дома без большой нужды.
Приметы погоды 23 ноября
- Много снега выпало – к теплой зиме.
- Сильный ветер дует – к похолоданию.
- Если воробьи громко поют, то скоро потеплеет.
- Грязь на дороге – к морозной зиме.