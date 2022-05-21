Народный праздник 21 мая / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 21 мая под названием Иван Богослов. Сегодня отмечается День Иоанна Богослова - одного из 12 апостолов, который был очень близок к Иисусу. Наши предки в этот день приступали к посеву пшеницы. Также 21 мая сеяли огурцы - тогда они вырастут длинными.

Также в эту дату готовят пироги из пшеничной муки. С таким пирогом выходили на улицу и отдавали прохожим и соседям. Также хорошим обычаем считалось разделить пирог пополам со знакомым. Если не получилось никому отдать выпечку, то её отдавали птицам.

Что нельзя делать 21 мая

  1. Нельзя сушить полотенца на улице.
  2. Если к вам пришли гости - не стоит отпускать их с пустыми руками. Нужно хоть что-то дать в подарок.
  3. Тяжело работать на День Иоанна нельзя.
  4. Стирать и гладить одежду нельзя, иначе она скоро испортится.

Приметы погоды 21 мая

  • Тучи собрались в большую кучу к плохой погоде.
  • Радуга утром - к дождливой погоде, вечером - к сухой и ясной погоде.
  • Дождливый день обещает хороший урожай грибов.
  • Черемуха обильно цветет - к прохладному лету.

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