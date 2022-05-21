Народный праздник 21 мая известен под названиями Иванов день, Иван Богослов Иван Долгий, пшеничник.

Христиане отмечают церковный праздник 21 мая под названием Иван Богослов. Сегодня отмечается День Иоанна Богослова - одного из 12 апостолов, который был очень близок к Иисусу. Наши предки в этот день приступали к посеву пшеницы. Также 21 мая сеяли огурцы - тогда они вырастут длинными.

Также в эту дату готовят пироги из пшеничной муки. С таким пирогом выходили на улицу и отдавали прохожим и соседям. Также хорошим обычаем считалось разделить пирог пополам со знакомым. Если не получилось никому отдать выпечку, то её отдавали птицам.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя сушить полотенца на улице. Если к вам пришли гости - не стоит отпускать их с пустыми руками. Нужно хоть что-то дать в подарок. Тяжело работать на День Иоанна нельзя. Стирать и гладить одежду нельзя, иначе она скоро испортится.

Приметы погоды 21 мая

Тучи собрались в большую кучу к плохой погоде.

Радуга утром - к дождливой погоде, вечером - к сухой и ясной погоде.

Дождливый день обещает хороший урожай грибов.

Черемуха обильно цветет - к прохладному лету.

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