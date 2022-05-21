Христиане отмечают церковный праздник 21 мая под названием Иван Богослов. Сегодня отмечается День Иоанна Богослова - одного из 12 апостолов, который был очень близок к Иисусу. Наши предки в этот день приступали к посеву пшеницы. Также 21 мая сеяли огурцы - тогда они вырастут длинными.
Также в эту дату готовят пироги из пшеничной муки. С таким пирогом выходили на улицу и отдавали прохожим и соседям. Также хорошим обычаем считалось разделить пирог пополам со знакомым. Если не получилось никому отдать выпечку, то её отдавали птицам.
Что нельзя делать 21 мая
- Нельзя сушить полотенца на улице.
- Если к вам пришли гости - не стоит отпускать их с пустыми руками. Нужно хоть что-то дать в подарок.
- Тяжело работать на День Иоанна нельзя.
- Стирать и гладить одежду нельзя, иначе она скоро испортится.
Приметы погоды 21 мая
- Тучи собрались в большую кучу к плохой погоде.
- Радуга утром - к дождливой погоде, вечером - к сухой и ясной погоде.
- Дождливый день обещает хороший урожай грибов.
- Черемуха обильно цветет - к прохладному лету.