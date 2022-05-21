Какой православный праздник 21 мая отмечают верующие - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня отмечается важное религиозное событие - день памяти Иоанна Богослова. Он был учеником Иоанна Предтечи и самым любимым учеником Христа. Именно ему Господь открыл имя предателя на Тайной Вечере, и только Иоанн Богослов был у креста Господня. Подробно о празднике мы рассказывали в материале - день Иоанна Богослова 2022.

Также сегодня отмечается народный праздник 21 мая - Иван Долгий.

Православный праздник 21 мая - день памяти Арсения Великого

Преподобный Арсений жил в конце IV века в Риме, был очень образованным и вел благочестивый образ жизни. Он воспитывал детей императора Феодосии, но мирская жизнь тяготила его, поэтому он много молился, чтобы Господь указал ему путь спасения.

Получив знамение, Арсений удалился в пустыню и подвизался там. Успешно пройдя несколько испытаний, он обосновался в кельи, редко встречался с людьми и еще реже выходил из своего убежища. Святой прожил в пустыне 40 лет и скончался на 95-м году жизни.

Приметы 21 мая

воробьи зарываются в песок - будут сильные ветра;

радуга на рассвете - ждать дождя;

пышно цветет черемуха - лето будет дождливым;

дождь 21 мая - к хорошему урожаю грибов.

Что сегодня нельзя делать

Если к вам сегодня приходят гости, то их нельзя отпускать с пустыми руками - обязательно нужно дать кусочек пирога или какой-то сдобы. Ссориться с близкими сегодня запрещено - даже небольшое недопонимание может перерасти в масштабный конфликт. Лучше воздержаться от ремонта и генеральной уборки, а также любого тяжелого физического труда.

Что можно делать 21 мая

Праздник получил название "Иван Долгий", потому что наши предки в этот день работали от зари до заката. Второй название дня "Арсений Пшеничник" - принято сеять пшеницу. Православные верующие могут помолиться Арсению Великому или Иоанну Богослову о благополучии в семье, исцелении от болезней и хорошем урожае.

Вас также могут заинтересовать новости: