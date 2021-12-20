Народный праздник 20 декабря / фото ua.depositphotos.com

20 декабря христиане отмечают церковный праздник римского проповедника Амвросия Медиоланского. С этого дня наши предки начинали готовиться к Рождеству. Верующие строго соблюдали Рождественский пост: не ели запрещенную еду и не женились. 

Девушки в этот день часто занимались рукоделием и шили себе наряды. Также изготовляли рукавицы для возлюбленного. Верили, что если подарить их любимому, то он полюбит в ответ. Вечером 20 декабря вся родня собиралась за ужином, чтобы между родными было согласие.

Что нельзя делать 20 декабря

  1. Девушкам нельзя мыть волосы, чтобы не растерять красоту. 
  2. Нельзя стирать нижнее и постельное белье.
  3. Не подходящий день для ремонта и переезда.
  4. Не стоит громко веселиться и устраивать шумные посиделки.

Приметы погоды 20 декабря

  • Солнце прячется за облаками – к сильному снегопаду.
  • Мокрый снег сегодня сулит дождливое лето. 
  • Сухой снег – к засушливому лету.

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Автор: Екатерина Пулатова