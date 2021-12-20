Народный праздник 20 декабря известен под названием День Амвросия Медиоланского.

20 декабря христиане отмечают церковный праздник римского проповедника Амвросия Медиоланского. С этого дня наши предки начинали готовиться к Рождеству. Верующие строго соблюдали Рождественский пост: не ели запрещенную еду и не женились.

Девушки в этот день часто занимались рукоделием и шили себе наряды. Также изготовляли рукавицы для возлюбленного. Верили, что если подарить их любимому, то он полюбит в ответ. Вечером 20 декабря вся родня собиралась за ужином, чтобы между родными было согласие.

Что нельзя делать 20 декабря

Девушкам нельзя мыть волосы, чтобы не растерять красоту. Нельзя стирать нижнее и постельное белье. Не подходящий день для ремонта и переезда. Не стоит громко веселиться и устраивать шумные посиделки.

Приметы погоды 20 декабря

Солнце прячется за облаками – к сильному снегопаду.

Мокрый снег сегодня сулит дождливое лето.

Сухой снег – к засушливому лету.

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Автор: Екатерина Пулатова