Народный праздник 20 декабря / фото ua.depositphotos.com
20 декабря христиане отмечают церковный праздник римского проповедника Амвросия Медиоланского. С этого дня наши предки начинали готовиться к Рождеству. Верующие строго соблюдали Рождественский пост: не ели запрещенную еду и не женились.
Девушки в этот день часто занимались рукоделием и шили себе наряды. Также изготовляли рукавицы для возлюбленного. Верили, что если подарить их любимому, то он полюбит в ответ. Вечером 20 декабря вся родня собиралась за ужином, чтобы между родными было согласие.
Что нельзя делать 20 декабря
- Девушкам нельзя мыть волосы, чтобы не растерять красоту.
- Нельзя стирать нижнее и постельное белье.
- Не подходящий день для ремонта и переезда.
- Не стоит громко веселиться и устраивать шумные посиделки.
Приметы погоды 20 декабря
- Солнце прячется за облаками – к сильному снегопаду.
- Мокрый снег сегодня сулит дождливое лето.
- Сухой снег – к засушливому лету.
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