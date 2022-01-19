19 января церковь отмечает Крещение Господне - праздник, посвященный крещению Иисуса в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, поскольку при крещении Иисуса на землю сошел Святой Дух.
Крещение Господне для наших предков было одним из важнейших зимних праздников. К Крещению тщательно убирались в доме, вымывали окна и выносили мусор. Вечером обязательно шли в церковь и освящали воду, или набирали святую воду из проруби.
Крещенской водой наши предки окропляли себя, дом и скотину. По народным поверьям, такая вода снимает головокружение, судороги и онемение ног. Водой обрызгивали новорожденных, чтобы они росли здоровыми.
Крещенские купания у наших предков не практиковались. Это недавняя традиция. Но к проруби часто пригоняли скот и окропляли святой водой.
Что нельзя делать 19 января
- С этого дня в течение недели нельзя стирать одежду на реке.
- Нельзя надевать старые и грязные вещи.
- Запрещено завидовать и желать зла другому человеку.
- Заниматься рукоделием, шить и вязать сегодня - к беде.
- Стричь волосы и ногти - к проблемам.
Приметы погоды 19 января
- Метель сегодня означает, что апреля будет ветреным.
- Хорошая и ясная погода на Крещение - к сухому лету.
- Ясный день сулит плохой урожай.
- Полнолуние сегодня - к сильным полноводьям весной.