Народный праздник 19 января известен под названиями Крещение Господне, Богоявление, Водокрещи.

19 января церковь отмечает Крещение Господне - праздник, посвященный крещению Иисуса в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, поскольку при крещении Иисуса на землю сошел Святой Дух.

Крещение Господне для наших предков было одним из важнейших зимних праздников. К Крещению тщательно убирались в доме, вымывали окна и выносили мусор. Вечером обязательно шли в церковь и освящали воду, или набирали святую воду из проруби.

Крещенской водой наши предки окропляли себя, дом и скотину. По народным поверьям, такая вода снимает головокружение, судороги и онемение ног. Водой обрызгивали новорожденных, чтобы они росли здоровыми.

Крещенские купания у наших предков не практиковались. Это недавняя традиция. Но к проруби часто пригоняли скот и окропляли святой водой.

Что нельзя делать 19 января

С этого дня в течение недели нельзя стирать одежду на реке. Нельзя надевать старые и грязные вещи. Запрещено завидовать и желать зла другому человеку. Заниматься рукоделием, шить и вязать сегодня - к беде. Стричь волосы и ногти - к проблемам.

Приметы погоды 19 января

Метель сегодня означает, что апреля будет ветреным.

Хорошая и ясная погода на Крещение - к сухому лету.

Ясный день сулит плохой урожай.

Полнолуние сегодня - к сильным полноводьям весной.

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