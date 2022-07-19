Народный праздник 19 июля известен под названиями Сысоев день.

Христиане отмечают церковный праздник 19 июля в честь святого Сисоя Великого из Киево-Печерской лавры. В народе его считали покровителем земледелов, святому молились о хорошем урожае и плодородной земле.

19 июля обычно выпадало много росы. Роса в этот день считается очень полезной и целительной. В этот день по росе ходили босиком, обтирали ею суставы и колени, чтобы ничего в теле не болело.

Святой Сысой также считается покровителем смородины. В эту дату собирали ягоды и листья черной смородины. 19 июля заготавливается консервация из смородины на зиму. В этот день было принято чистить погреб и выбрасывать испорченные припасы.

Что нельзя делать 19 июля

В подвал сегодня можно спускаться только мужчинам. Женщинам туда не стоит заходить. Нельзя давать или брать деньги в долг в этот день, иначе будут финансовые проблемы. Запрещено пить и есть из посуды с трещинами.

Приметы погоды 19 июля

Желтые листья на деревьях появились - к ранним осени и зиме.

Если желтые листья появились только на березе, то осень будет ранней, но зима - поздней.

Если днем отчетливо видно луну, то урожай будет хорошим.

Желтые тучи в небе предвещают дожди.

Если луна ночью ярко-белая, то скоро похолодает, но дождей не будет.

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