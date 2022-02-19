Христиане отмечают церковный праздник 19 февраля в честь преподобного епископа Вукола. Его считали покровителем коров и телят, а также целителем. В конце февраля коровы часто телятся. Святому Вуколу молятся о здоровье молодняка.
19 февраля нужно сварить и съесть молочную кашу для крепкого здоровья. Лучше всего приготовить кукурузную или ячневую крупу. Такой кашей ужинает вся семья, а пленку с каши отдают теленку. По народным верованиям, если 19 февраля родились телята у коровы или котята у кошки, то и хозяйка скоро забеременеет.
В эту дату люди становятся легкомысленными, чаще напиваются и бездумно тратят деньги. Многие жены 19 февраля в этот день ищут мужа у его друзей.
Что нельзя делать 19 февраля
- Гладить теленка по спине нельзя, иначе он заболеет.
- Нельзя никому ничего одалживать в этот день.
- Спать головой на север сегодня - к беде.
- Нельзя пить сырое молоко - его обязательно нужно прокипятить.
Приметы погоды 19 февраля
- Птицы сидят на верхушках деревьев - к потеплению.
- Оттепель сегодня сулит плохой удой у коров и неудачную рыбалку.
- Морозы усилились - к дождливой весне.