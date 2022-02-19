Народный праздник 19 февраля имеет названия Вукол-телятник, жуколы.

Христиане отмечают церковный праздник 19 февраля в честь преподобного епископа Вукола. Его считали покровителем коров и телят, а также целителем. В конце февраля коровы часто телятся. Святому Вуколу молятся о здоровье молодняка.

19 февраля нужно сварить и съесть молочную кашу для крепкого здоровья. Лучше всего приготовить кукурузную или ячневую крупу. Такой кашей ужинает вся семья, а пленку с каши отдают теленку. По народным верованиям, если 19 февраля родились телята у коровы или котята у кошки, то и хозяйка скоро забеременеет.

В эту дату люди становятся легкомысленными, чаще напиваются и бездумно тратят деньги. Многие жены 19 февраля в этот день ищут мужа у его друзей.

Что нельзя делать 19 февраля

Гладить теленка по спине нельзя, иначе он заболеет. Нельзя никому ничего одалживать в этот день. Спать головой на север сегодня - к беде. Нельзя пить сырое молоко - его обязательно нужно прокипятить.

Приметы погоды 19 февраля

Птицы сидят на верхушках деревьев - к потеплению.

Оттепель сегодня сулит плохой удой у коров и неудачную рыбалку.

Морозы усилились - к дождливой весне.

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