Народный праздник 17 июня / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 17 июня в честь патриарха Митрофана Константинопольского. Святому Митрофану молились о хорошем урожае и сытной осени. С этой даты хозяйками уже активно готовилась консервация на зиму

Наши предки 17 июня удобряли землю навозом. Дата считалась очень удачной для любых подкормок и удобрений. Хороший день для посева льна и гречихи. Наши предки трудились на поле допоздна и так появилась примеа, что кто поздно заснет сегодня, для того год будет удачным.

Что нельзя делать 17 июня

  1. Нельзя купаться в реках и озерах, а также ругаться возле воды.
  2. В этот день нежелательно ложиться спать рано.
  3. Рассматривать себя в зеркале сегодня - плохая примета.

Приметы погоды 17 июня

  • Кувшинки закрылись в ясную погоду - к дождливой погоде.
  • Восточный ветер сулит болезни у растений.
  • Радуга в первой половине дня - к дождю, во второй половине - к жаре.
  • Если сегодня пошел дождь, то он будет идти ещё 2-3 дня. 

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