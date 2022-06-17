Христиане отмечают церковный праздник 17 июня в честь патриарха Митрофана Константинопольского. Святому Митрофану молились о хорошем урожае и сытной осени. С этой даты хозяйками уже активно готовилась консервация на зиму.
Наши предки 17 июня удобряли землю навозом. Дата считалась очень удачной для любых подкормок и удобрений. Хороший день для посева льна и гречихи. Наши предки трудились на поле допоздна и так появилась примеа, что кто поздно заснет сегодня, для того год будет удачным.
Что нельзя делать 17 июня
- Нельзя купаться в реках и озерах, а также ругаться возле воды.
- В этот день нежелательно ложиться спать рано.
- Рассматривать себя в зеркале сегодня - плохая примета.
Приметы погоды 17 июня
- Кувшинки закрылись в ясную погоду - к дождливой погоде.
- Восточный ветер сулит болезни у растений.
- Радуга в первой половине дня - к дождю, во второй половине - к жаре.
- Если сегодня пошел дождь, то он будет идти ещё 2-3 дня.
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