Что можно делать 17 июня, а от каких действий лучше отказаться - читайте в материале УНИАН.

Митрофан жил и здравствовал во времена Константина Великого, когда были начаты гонения на христиан. Отец Митрофана был христианином, поэтому в период гонений уехал в Византию, Митрофан уехал с ним. Там был поставлен епископом, затем патриархом. Скончался в 325 году, мощи его были признаны нетленными.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 17 июня - Митрофан - Красные сарафаны.

Православный праздник 17 июня 2022 - день памяти преподобного Мефодия

Святой Мефодий известен, как ученик Сергия Радонежского. Когда он окреп в своих духовных подвигах, то просил разрешения отправиться в самостоятельное путешествие в поисках пустынной жизни. Вскоре нашел себе уединенное место и построил там келью. К нему стали приходить искатели подвижнической жизни, тогда Мефодий построил святую обитель и обучил братию основам и канонам духовной жизни.

Приметы 17 июня

дождь сегодня - такая погода будет несколько дней;

комары кружатся столбами - потеплеет;

жабы выползают на дороги - скоро пойдет дождь;

дует северный ветер - к ненастью.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя смотреть в зеркало - привлечете неудачи. Также не рекомендуется смотреть в свое отражение в воде - потеряете любовь. Садоводам и огородникам нельзя удобрять землю ничем, кроме навоза - плохо будут расти.

Что можно делать 17 июня

Второе название праздника "Митрофан Навозник" появилось оттого, что нужно удобрять землю и ухаживать за садом. "Красные сарафаны" день назывался из-за того, что в старину девушки надевали свои лучшие платья и ходили в гости, угощая соседей лакомствами. Этот обычай помогал привлечь женихов. В этот день существует примета с кем будете делить хлеб - с тем и останетесь друзьями надолго.

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