Народный праздник 17 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)
17 декабря отмечается церковный праздник великомученицы Варвары Илиопольской. Эту святую считают защитницей от внезапной смерти и покровительницей всех женщин. В эту дату посещали церковь и читали молитву о здоровье и благополучии, счастливой беременности, женском здоровье.
В день Варвары женщины занимаются рукоделием. Считается, что в этот день стоят сильные морозы, поэтому нужно теплее одеваться. С Варвариного дня вводится запрет на прядение. С этой даты дети начинают заказывать подарки Деду Морозу.
Что нельзя делать 17 декабря
- В этот день лучше не выходить из дома без большой надобности, иначе можно заболеть и замерзнуть.
- Нельзя ни с кем ругаться и сквернословить.
- Не рекомендуется убираться и делать работу по дому.
Приметы погоды 17 декабря
- Морозный день означает, что морозы ещё будут длиться долго.
- Ясная и безоблачная погода – к морозам.
- Облачная погода сулит снегопад.
- Если закат красный, то погода будет ясная и без осадков.
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