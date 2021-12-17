Народный праздник 17 декабря имеет название День великомученицы Варвары.

17 декабря отмечается церковный праздник великомученицы Варвары Илиопольской. Эту святую считают защитницей от внезапной смерти и покровительницей всех женщин. В эту дату посещали церковь и читали молитву о здоровье и благополучии, счастливой беременности, женском здоровье.

В день Варвары женщины занимаются рукоделием. Считается, что в этот день стоят сильные морозы, поэтому нужно теплее одеваться. С Варвариного дня вводится запрет на прядение. С этой даты дети начинают заказывать подарки Деду Морозу.

Что нельзя делать 17 декабря

В этот день лучше не выходить из дома без большой надобности, иначе можно заболеть и замерзнуть. Нельзя ни с кем ругаться и сквернословить. Не рекомендуется убираться и делать работу по дому.

Приметы погоды 17 декабря

Морозный день означает, что морозы ещё будут длиться долго.

Ясная и безоблачная погода – к морозам.

Облачная погода сулит снегопад.

Если закат красный, то погода будет ясная и без осадков.

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Автор: Екатерина Пулатова